"Никогда мы не выделяли столько ресурсов". Путин заявил о беспрецедентных объёмах мер поддержки

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Меры по поддержке экономики и российских граждан носят беспрецедентный характер. Средств помощи в таких объёмах государство не выделяло даже в 2008 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

— Предложенные мною сейчас меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер, — сказал он.

При этом российский лидер уточнил, что, вероятно, никогда в новейшей истории, даже во время мирового финансового и экономического кризиса в 2008–2009 годах, государство не выделяло подобных ресурсов на поддержку граждан и отраслей экономики.