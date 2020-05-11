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Глава тульского Минздрава вылечился от коронавируса

С 12 мая он продолжит работу в штатном режиме.

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Фото © Стоматологическая ассоциация России

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк полностью вылечился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Заболевание проходило без клинических проявлений. Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и продолжил работу дистанционно, используя онлайн-возможности, — говорится в сообщении.

Заболевание подтвердилось у него 28 апреля. У контактировавших с ним членов семьи и сотрудников Минздрава тесты отрицательные. С 12 мая Эрк продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, по последним данным, число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 220 тысяч. За последние сутки в стране выявили 11 656 новых случаев коронавируса.

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