Глава тульского Минздрава вылечился от коронавируса

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк полностью вылечился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

— Заболевание проходило без клинических проявлений. Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и продолжил работу дистанционно, используя онлайн-возможности, — говорится в сообщении.

Заболевание подтвердилось у него 28 апреля. У контактировавших с ним членов семьи и сотрудников Минздрава тесты отрицательные. С 12 мая Эрк продолжит работу в штатном режиме.