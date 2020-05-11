Прямая помощь семьям с детьми. Владимир Путин обнародовал новые меры поддержки россиян

1. Семьи с детьми в июне смогут получить порядка 33 тысяч рублей на ребёнка. Это будут выплаты сразу за полгода. Кроме того, по три тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка для семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).