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Прямая помощь семьям с детьми. Владимир Путин обнародовал новые меры поддержки россиян

С 12 мая режим оплачиваемых выходных завершается, но борьба с эпидемией коронавируса продолжается. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Путин. Кроме того, глава государства объявил о мерах поддержки социально незащищённых граждан, сколько денег, кому и когда полагается от государства. Подробно меры поддержки мы разобрали в наших карточках.

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Фото © ТАСС / Максим Стулов

1. Семьи с детьми в июне смогут получить порядка 33 тысяч рублей на ребёнка. Это будут выплаты сразу за полгода. Кроме того, по три тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка для семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).

Фото © ТАСС / Максим Стулов

2. Детские пособия, размер которых сейчас 3375 рублей, увеличат вдвое. Их размер вырастет до 6751 рубля.

Фото © Shutterstock

3. С 1 июня семьи с детьми получат единоразовую выплату за ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет. Размер выплаты — десять тысяч рублей.

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

4. Расширен список семей, которые могут получить выплату пять тысяч рублей за ребёнка до трёх лет. Раньше её могли получить только семьи с маткапиталом, теперь все семьи. В сумме помощь получит около 27 миллионов детей.

Фото © Shutterstock

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