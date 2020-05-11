Прямая помощь семьям с детьми. Владимир Путин обнародовал новые меры поддержки россиян

1. Семьи с детьми в июне смогут получить порядка 33 тысяч рублей на ребёнка. Это будут выплаты сразу за полгода. Кроме того, по три тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка для семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).
2. Детские пособия, размер которых сейчас 3375 рублей, увеличат вдвое. Их размер вырастет до 6751 рубля.
3. С 1 июня семьи с детьми получат единоразовую выплату за ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет. Размер выплаты — десять тысяч рублей.
4. Расширен список семей, которые могут получить выплату пять тысяч рублей за ребёнка до трёх лет. Раньше её могли получить только семьи с маткапиталом, теперь все семьи. В сумме помощь получит около 27 миллионов детей.