Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин заявил, что налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС, для ряда отраслей будут полностью списаны.
Глава РФ предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год, а также предоставить им сумму в один МРОТ. Путин также напомнил репетиторам и няням о необходимости "выйти из тени" и платить налоги в четыре процента.
Также Владимир Путин во время видеообращения по ситуации с коронавирусом заявил о том, что с 12 мая завершается единый период нерабочих дней.