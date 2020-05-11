Путин: Режим нерабочих дней позволил затормозить распространение CoViD-19

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней позволил сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране. Эти слова прозвучали в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

— Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы повысить готовность системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации, — сказал российский лидер.

В ходе обращения глава государства также обратил внимание на то, что в стране зафиксирован один из самых высоких показателей тестируемости на наличие CoViD-19.