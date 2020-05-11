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Путин: Режим нерабочих дней позволил затормозить распространение CoViD-19

Глава государства также отметил, что в стране зафиксирован один из самых высоких показателей тестируемости на коронавирус.

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Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней позволил сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране. Эти слова прозвучали в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы повысить готовность системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации, — сказал российский лидер.

В ходе обращения глава государства также обратил внимание на то, что в стране зафиксирован один из самых высоких показателей тестируемости на наличие CoViD-19.

Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. 170 тысяч тестов ежедневно — это один из самых высоких показателей в мире. К середине мая мы удвоим количество тестируемых. Доведём до 300 тысяч в сутки, — сказал он.

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