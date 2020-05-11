Путин: С 12 мая завершается единый период нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил о том, что с 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Об этом он сообщил во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

— С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается, но не завершается борьба с эпидемией, — сказал он.

Путин отметил, что нельзя допустить срывов и откатов назад, новой волны эпидемии и роста тяжёлых осложнений болезни.

Президент сообщил, что Россия подошла к этапу смягчения введённых ограничений, однако возвращение к нормальному режиму жизни не будет быстрым. На всех этапах с 12 мая необходимо сохранять санитарные требования. Кроме того, для граждан старше 65 лет продолжают действовать ограничительные меры. Путин подчеркнул, что на территории всей страны продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.