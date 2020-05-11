Путин: С 12 мая завершается единый период нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил о том, что с 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Об этом он сообщил во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
— С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается, но не завершается борьба с эпидемией, — сказал он.
Путин отметил, что нельзя допустить срывов и откатов назад, новой волны эпидемии и роста тяжёлых осложнений болезни.
Президент сообщил, что Россия подошла к этапу смягчения введённых ограничений, однако возвращение к нормальному режиму жизни не будет быстрым. На всех этапах с 12 мая необходимо сохранять санитарные требования. Кроме того, для граждан старше 65 лет продолжают действовать ограничительные меры. Путин подчеркнул, что на территории всей страны продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.
Ранее российский лидер поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах из-за коронавируса.