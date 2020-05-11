Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мер из-за коронавируса в регионах. Глава России также поручил кабмину до первого июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом по результатам мониторинга распространения заболевания. Путин также поручил развернуть в Белокаменке Мурманской области полевой госпиталь для пациентов с CoViD-19.

— Правительству РФ рассмотреть вопросы и представить предложения... об установлении порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с пациентами с коронавирусом, — также говорится в перечне.

Ещё одним поручением кабмину стало проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов. Путин поручил разработать меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса, а также до 20 мая представить идеи о дополнительной поддержке волонтёров.

— Обеспечить готовность медицинских организаций на территориях субъектов к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции... Принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов систем здравоохранения субъектов... Принять меры, направленные на обеспечение доступности для населения медицинской помощи, в первую очередь при острых и хронических заболеваниях, — также говорится в перечне поручений.