МВД: Часть россиян демонстративно нарушают режим самоизоляции

В МВД России рассказали, что некоторые россияне нарушают режим самоизоляции компаниями и бравируют этим. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да ещё и бравируют этим, — сообщили в ведомстве.
В МВД РФ отметили, что большинство граждан ответственно соблюдают ограничительные меры, а в отношении тех, кто всё-таки нарушает, составляются протоколы об административном правонарушении.
Напомним, по последним данным, число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 220 тысяч. За последние сутки в стране выявили 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровело 5495 пациентов, летальных исходов — 94.