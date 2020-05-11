МВД: Часть россиян демонстративно нарушают режим самоизоляции

В МВД России рассказали, что некоторые россияне нарушают режим самоизоляции компаниями и бравируют этим. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да ещё и бравируют этим, — сообщили в ведомстве.

В МВД РФ отметили, что большинство граждан ответственно соблюдают ограничительные меры, а в отношении тех, кто всё-таки нарушает, составляются протоколы об административном правонарушении.