Учёные нашли биологическую уязвимость мужчин перед коронавирусом

Представители сильного пола могут чаще подвергаться заражению коронавирусной инфекцией, поскольку в мужском организме наблюдается повышенная концентрация ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), который может вступать во взаимодействие с вирусом. Об этом говорится в материалах Европейского общества кардиологов (ESC).

— В лёгких наблюдается высокая концентрация АПФ2, поэтому считается, что эти ферменты играют решающую роль в прогрессировании лёгочных заболеваний, связанных с CoViD-19, — говорится в документе.

Отмечается, что исследователи произвели замеры концентрации АПФ2 в крови более чем 3,5 тысячи пациентов, которая была взята у них до начала вспышки коронавирусной инфекции. И у мужчин показатели оказались выше, чем у женщин. По словам авторов, результаты их исследования перекликались со статистикой пациентов, у которых подтвердился коронавирус уже после начала пандемии.

Однако при этом указывается, что полученные результаты не позволяют однозначно утверждать об их полной достоверности, в этом направлении будут проводиться новые исследования.