Российский врач рассказала, как укрепить иммунитет во время эпидемии коронавируса

Врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ Вера Шарошкина рассказала, что лучшим средством для поднятия иммунитета является полноценный сон. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее шести часов в сутки, большинству нужно семь-восемь часов, — отметила медик.

По словам специалиста, во время пандемии коронавируса необходимо не забывать и о физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.