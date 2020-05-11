Российский врач рассказала, как укрепить иммунитет во время эпидемии коронавируса

Врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ Вера Шарошкина рассказала, что лучшим средством для поднятия иммунитета является полноценный сон. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее шести часов в сутки, большинству нужно семь-восемь часов, — отметила медик.
По словам специалиста, во время пандемии коронавируса необходимо не забывать и о физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.
Кроме того, стоит уделить внимание и правильному питанию, а также забыть на время о голоданиях и диетах. Необходимо употреблять в необходимом количестве белки, жиры, углеводы. Больше есть разных фруктов, а вот на сладкие конфеты и булочки налегать не стоит.