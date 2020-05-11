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Российский врач рассказала, как укрепить иммунитет во время эпидемии коронавируса

По её словам, сейчас не время голодать и сидеть на диетах.

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Фото © Pixabay

Врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ Вера Шарошкина рассказала, что лучшим средством для поднятия иммунитета является полноценный сон. Об этом сообщает РИА "Новости".

Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее шести часов в сутки, большинству нужно семь-восемь часов, — отметила медик.

По словам специалиста, во время пандемии коронавируса необходимо не забывать и о физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.

Кроме того, стоит уделить внимание и правильному питанию, а также забыть на время о голоданиях и диетах. Необходимо употреблять в необходимом количестве белки, жиры, углеводы. Больше есть разных фруктов, а вот на сладкие конфеты и булочки налегать не стоит.

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