В Подмосковье рассказали, когда число выявленных случаев CoViD-19 пойдёт на спад

Спад активности коронавируса и уменьшение числа выявленных случаев в Московской области ожидаются в июне. Об этом РИА "Новости" рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Зинаида Труш.

По её словам, в течение двух-трёх недель количество выявленных случаев будет держаться на одном уровне, после чего следует ожидать спада активности.

— Чтобы сразу в июне всё прекратилось — такого не будет. Опять-таки, нужен поэтапный выход из существующих ограничений, — отметила Труш.

По её словам, сдерживать активность коронавируса удаётся благодаря принятым мерам по самоизоляции. При этом если начать их нарушать, то начнётся мгновенное увеличение числа выявленных случаев.