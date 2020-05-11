Учёные заявили, что коронавирус может передаваться через слёзы

Научные специалисты из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса рассказали, что через глаза человек может заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что такой вывод учёные сделали после того, как обнаружили, что в глазных яблоках содержится белок, используемый вирусом для того, чтобы связываться с клетками в организме человека. Коронавирус для проникновения в организм нацелен на рецепторы ACE-2, которые называют "вратами" в клетки. Они находятся в дыхательных путях и лёгких, поэтому через них инфекция может проникнуть и начать поражать лёгкие человека.

Исследователи также добавили, что если капли от чихания или кашля инфицированного попадут на поверхность глаза, то вирус может быстро проникнуть в организм.