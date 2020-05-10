Советник Трампа боится ходить в Белый дом из-за коронавируса

Председатель Совета экономических консультантов при президенте Кевин Хассетт, являющийся также личным советником Дональда Трампа, признался журналистам, что опасается ходить на работу в Белый дом, потому что боится за своё здоровье из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

— Страшно идти на работу. Я думаю, было бы намного безопаснее, если бы я сидел дома, а не ходил в западное крыло Белого дома. Но в нынешнее время люди должны активизироваться и служить на благо своей страны, — сказал он.

По словам Хассетта, он соблюдает все профилактические меры, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Однако его смущает то, что западное крыло Белого дома является достаточно многолюдным и тесным, поэтому вероятность подхватить вирус увеличивается.