Авиакомпании усилят контроль при посадке россиян на вывозные рейсы

В ближайшее время авиакомпании при посадке пассажира на вывозной рейс станут более тщательно проверять документы, подтверждающие адрес его фактического проживания. Об этом сообщает Минкомсвязи РФ в своём телеграм-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

— Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве подтверждения пассажиром могут быть предоставлены следующие документы: прописка, договор аренды, медицинский полис, копия прописки родственников и подтверждающие родство бумаги, а также расписка об их готовности принять на карантин. Будут приниматься как оригиналы, так и фотографии указанных документов.