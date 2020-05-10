Учёные заявили о невозможности появления иммунитета к коронавирусу в 2020 году

О формировании коллективного иммунитета в человеческой популяции периодически сообщают самые разные источники, однако его появление у населения невозможно в нынешнем году ни в одной стране мира. Иначе это стало бы катастрофой для любой системы здравоохранения. Об этом говорится в материале Департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

— Даже если нынешние темпы распространения CoViD-19 будут сохраняться, например в Соединённых Штатах с более чем 25 000 подтверждённых случаев ежедневно, то наступит 2021 год, прежде чем мы достигнем коллективного иммунитета, — говорится в документе.

Авторы исследования указывают на то, что для формирования защиты необходимо, чтобы в ограниченной популяции людей переболело инфекцией более 70% особей. Они отмечают, что даже в самых пострадавших районах мира, например в Нью-Йорке, этот показатель достигает порядка 15–21%. При этом уже на таком этапе число смертей и уровень смертности достигли высоких значений, не говоря о том, что не все диагнозы могли быть корректно учтены.

Всё это указывает на то, что сохранение темпов распространения инфекции в США лишь к следующему году достигнет порога, необходимого для формирования коллективного иммунитета. Без вакцины должно заразиться как минимум свыше 200 миллионов человек из общего населения страны. К этому моменту, по данным авторов материала, более полумиллиона американцев погибнут от заболевания.