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В ВОЗ надеются, что Россия вышла на плато коронавируса

Представитель организации также назвала разумным решением продление ограничительных мер.

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

Статистика заболеваемости коронавирусом в России говорит о том, что ситуация с распространением инфекции стабилизировалась и страна могла выйти на плато. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg.

Случаи заражения продолжают фиксироваться, но темпы их прироста стабилизировались. И, глядя на статистику нескольких последних дней, мы надеемся, что это плато, — сказала Вуйнович.

При этом она прокомментировала продление введённых в столичном регионе мер по борьбе с распространением заболевания, назвав это решение "действительно разумным". Вуйнович порекомендовала властям других субъектов России поступать аналогичным образом, пока не будет наблюдаться положительных изменений. И только когда число новых случаев заражения будет снижаться хотя бы две недели подряд, тогда и рассматривать решения по ослаблению режима самоизоляции.

Ранее Лайф сообщал, что за сутки число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 56 человек.

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