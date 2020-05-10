НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 56 человек

Городские власти напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции независимо от возраста.

890

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Число погибших от коронавируса в Москве за последние сутки увеличилось на 56 человек, сообщает столичный оперативный штаб.

В Москве скончались 56 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции до 31 мая независимо от возраста граждан.

По последним данным, в России выявлено более 200 тысяч случаев коронавируса. За последние сутки эта цифра увеличилась на 11 012.

Выбор редакции

Loading...