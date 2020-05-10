Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 56 человек

Число погибших от коронавируса в Москве за последние сутки увеличилось на 56 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
— В Москве скончались 56 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.
Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции до 31 мая независимо от возраста граждан.
По последним данным, в России выявлено более 200 тысяч случаев коронавируса. За последние сутки эта цифра увеличилась на 11 012.