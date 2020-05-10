В Казахстане истёк срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия чрезвычайного положения в Казахстане, которое ранее ввёл президент Касым-Жомарт Токаев из-за распространения коронавирусной инфекции, истёк. Об этом сообщает РИА "Новости".

В 00:00 11 мая по местному времени (21:00 мск 10 мая) закончился режим ЧП, продлённый Токаевым в конце апреля. С этого дня в регионах, где удалось взять распространение инфекции под контроль, будут смягчены ограничительные меры.

Тем не менее в столице республики карантин никто не отменял. Однако некоторым предприятиям всё же разрешили возобновить свою деятельность.

— Блокпосты пока не убирают, и общественный транспорт 11 мая не будет запущен, — цитирует агентство акимат (мэрию) Нур-Султана.