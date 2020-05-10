Число заболевших коронавирусом в российской армии превысило 1700 человек

Минобороны РФ сообщило, что в военных частях и соединениях коронавирусной инфекцией заразилось 1723 человека, заболело также 1132 курсанта вузов, подконтрольных военному ведомству.

Как сообщается на сайте министерства, в госпиталях Минобороны находится 414 человек, в изоляторах по месту службы — 621 человек, в гражданских больницах — 20 человек, ещё 668 военных изолированы на дому.

Все они находятся под постоянным наблюдением медиков. Среди заражённых — три человека в тяжёлом состоянии, 14 военных в средней тяжести, остальные без видимых симптомов. Всего выздоровело 369 военнослужащих.