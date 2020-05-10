Водоёмы, в которых гниют заживо. В США вырастили самое опасное одноклеточное в мире

В США растут антикитайские настроения. Авторитетные СМИ, ссылаясь на спецслужбы и научные центры, обвиняют китайцев если не в умышленном создании коронавируса, то хотя бы в халатности, которая, дескать, привела к его появлению и распространению. Но у США короткая память. Американцы указывают пальцем на Китай, но при этом забывают, что и сами служили рассадником микроскопических убийц просто ввиду своей безалаберности и жадности.

Из-за перманентного слива в открытые воды миллионов литров мочи и фекалий со свиноферм и промышленных курятников реки, озёра и заливы юго-восточной части США перенасытились азотом, фосфором и другими побочными продуктами. Продуктами, которыми так любят питаться микроорганизмы. Как следствие, в 80-х в загрязнённой воде зародилась новая жизнь — фистерия (Pfiesteria piscicida). Которая по сути своей является идеальной машиной для убийств животных и пыток людей.

Pfiesteria piscicida — подвид водных микроорганизмов, значительная часть которых является фотосинтезирующими. Фистерия же коварнее. При возможности она отказывается от солнечной диеты и становится хищником. Паразитирует на рыбах, моллюсках, птицах и некоторых млекопитающих.

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В основном, конечно, жертвами фистерии являются рыбы. Недаром же piscicida дословно переводится как "убийца рыбы". Рыбы и моллюски травятся токсинами, которые выделяют маленькие убийцы в процессе питания перечисленными отходами, а впоследствии и тушами мёртвых животных. Яд вызывает паралич и другие сбои в функционировании двигательной системы. Симптомы появляются уже спустя несколько минут (от 10 до 20) после контакта с вредным веществом. Яд Pfiesteria piscicida, считают учёные, в тысячу раз сильнее цианида. Через часы (от двух до 12) на теле жертвы появляются кровоточащие язвы. Рыба начинает разлагаться заживо. Вскоре она погибает, чем только увеличивает численность своего убийцы.

Начиная с 1991 года только юго-восточная часть США пережила более 50 вспышек эпидемии фистерии, которая унесла более одного миллиарда жизней. Правда, не людей, а рыб. Оценивать урон, который одноклеточный ассасин нанёс экологии и экономике на сегодняшний день, никто не берётся. Что совсем не означает решение проблемы. Меж тем известно, что Pfiesteria piscicida — явление отнюдь не только американское. Спустя несколько лет после регистрации вспышек в США экологи обнаружили родственный микроорганизм уже в водах северной части Европы и Австралии . Одним из возможных путей распространения микроорганизмов могли служить балластные воды кораблей.

Рыбу жалко, но что с людьми?

Человек как вид тоже пострадал от фистерии. Впрочем, гораздо меньше, чем рыбы. Во-первых, токсин, который выделяет одноклеточное, ядовит и для человека. Симптомы отравления, мягко говоря, пугают. В постановлении Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) от 1997 года сказано , что Pfiesteria piscicida приводит к потере памяти, помутнению сознания, острому жжению кожи, раздражению верхних дыхательных путей и глаз, мышечным спазмам и расстройству желудка.

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— Помню, как видела слова на мониторе компьютера, но не могла объединить их в предложение. Я даже не могла вспомнить номер своего телефона, — вспоминает Джоанн Буркхолдер, водный ботаник из Университета Северной Каролины. Она была одной из первых учёных, которая исследовала Pfiesteria piscicida в лабораторных условиях.

Она же больше остальных общалась с журналистами и привлекала к проблеме общественное внимание, когда другие, как она сама говорила, делали вид, что проблемы не существует. Причём с социальной рекламой учёная справилась отлично. Именно с её подачи в СМИ "завирусилось" определение Cell from Hell ("клетка из ада"), которым журналисты пугали людей. В конце 90-х и начале нулевых читатели англоязычных газет и журналов были заочно знакомы с фистерией, как мы сегодня знакомы с коронавирусом. Но о последствиях истерии мы ещё поговорим. А пока вернёмся к людям.

Токсинами микроорганизмов, кроме Буркхолдер, отравилось ещё как минимум десять специалистов из трёх лабораторий. Хотя обычно когнитивные расстройства и проблемы с памятью у пострадавших исчезали спустя несколько месяцев, некоторые учёные, работавшие с фистерией, жаловались на симптомы и через пару-тройку лет.

Страшнее СПИДа

Что любопытно, после первого случая отравления все работы по изучению "клетки из ада" были заморожены на полтора года. Во-первых, никто не давал гранты, а забесплатно с микроорганизмом, вызывающим амнезию, работали лишь единицы. Во-вторых, бизнесмены и чиновники активно замалчивали проблему. Точнее — не реагировали на неё. Исследования Pfiesteria piscicida возобновились только после того, как инфекции присвоили третий уровень биологической опасности. Для сравнения: второй уровень у СПИДа, четвёртый — у CoViD-19 и Эболы. Повторимся, Pfiesteria piscicida на тот момент жила и процветала не в лабораторных пробирках или недосягаемой Африке, а под боком у американцев.

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Странным образом счётчик пострадавших от Pfiesteria piscicida замер в 1997 году на показателе 146. Этой цифрой более 20 лет назад поделился Департамент здравоохранения и гигиены штата Мэриленд. Большая часть отравившихся — рыбаки, пловцы и представители других профессий, деятельность которых так или иначе обязывала к контакту с водой с высоким содержанием опасных микроорганизмов. Она не только вызывала гнойные нарывы на коже работников, но и приводила к проблемам с дыханием. Дело в том, что фистерия, взаимодействуя с трупами рыбы, выделяла токсин в виде газа. Когнитивные расстройства тоже, судя по всему, заставали людей врасплох в самый неподходящий момент. Например, есть история, когда рыбак отправился в рейс, но долго не мог из него вернуться просто потому, что забыл, где живёт.

Сложно сказать, было ли пострадавших больше. Но, судя по тому, как часто строчили тогда про фистерию СМИ, можно предположить, что 146 — неокончательная цифра.

Последствия на миллиард и навсегда

Сложно сказать, почему проблема фистерии сошла на нет. Однако факт в том, что с начала нулевых истерия вокруг "клетки из ада" начала стихать и в конце концов заглохла совсем. Дело в том, что с каждым новым исследованием опасность Pfiesteria piscicida приуменьшалась. Одна работа показала, что одноклеточное не выделяет токсинов. Другая — что токсины выделяют другие микроорганизмы, но безопасные. Третья — претила двум предыдущим. Согласно ей, токсины выделяются, но только когда фистерия пребывает в форме амёбы, то есть недолго. Ведь у фистерии якобы 24 этапа жизненных циклов, в каждый из которых микроорганизм обладает разной формой. В общем, научный мир разделился на два лагеря: те, кто доказывал опасность фистерии, и те, кто настаивал на обратном. Первые эту войну со временем проиграли.

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Чему власть имущие и бизнесмены были несказанно рады. Ведь разговоры о невидимом убийце здорово напрягли американцев. Даже несмотря на то что никто не утверждал, что фистерией можно отравиться, поедая заражённую рыбу, продажи морепродуктов в США на пару лет сильно просели . Спад с 1997 года ежегодно повторялся несколько лет подряд в периоды "красных приливов". Так из-за характерного цвета называли периоды стихийного цветения воды, вызванного увеличением численности фистерии и других динофлагеллятов. Причём люди боялись покупать даже ту рыбу, которую ловили в незатронутых вспышками фистерии водоёмах.

Пострадала и сфера туризма: американцы отказывались отдыхать в прибрежных районах. Свиноводам досталось тоже. В 1997 году был установлен мораторий на новые свинофермы. Что стало огромным ударом для отрасли, ведь и тогда, и сейчас США являются одним из крупнейших поставщиков свинины в мире. По оценкам экспертов, только в 1998 году Америка потеряла из-за Pfiesteria piscicida более 1 млрд долларов.

Сильно напряглись и австралийцы. Не желая повторения мора рыбы, они ужесточили контроль сброса балластных вод в своей акватории. Что в первую очередь коснулось кораблей из США.

Чесапикский залив, где произошла первая вспышка фистерии, люди до сих пор обходят стороной. В нём официально запрещено купаться каждые 48 часов после дождя или других осадков. Все пляжи закрываются при первом намёке на цветение воды или при появлении хотя бы одной дохлой рыбы. Чесапикский залив считается одним из самых опасных для человека водоёмов в мире.

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Это мы к тому, что американские власти и пресса горазды обвинять во всём другие страны. В случае с коронавирусом — Китай. При этом мало кто упускает шанс очередной раз укорить китайцев за то, что они (словно дикари) едят летучих мышей. Бесспорно, такой деликатес сложно представить в рационе цивилизованного человека. Но вместе с тем сложно представить в цивилизованной стране и водоёмы, которые загажены настолько сильно, что рыба в них гниёт заживо.

К слову, вопрос с загрязнением внутренних вод в США не решён до сих пор. Там всё ещё время от времени случаются масштабные заморы водных обитателей. Взять хотя бы Чесапикский залив. С конца 20-х годов прошлого века в экологии водоёма ничего не изменилось: он как считался первой мёртвой морской зоной, так ею и остаётся. В нём ежегодно только моллюсков погибает более 75 000 тонн. Рыба тоже мрёт. В 2011 году, например, погибло более двух миллионов животных.