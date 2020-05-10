"В этой стране находиться страшно". Застрявшие в Камбодже россияне просят вернуть их домой — видео

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Из-за распространения коронавирусной инфекции и закрытия авиасообщения с РФ около 200 российских туристов не могут вернуться на родину из Камбоджи. При этом с каждым днём в азиатской стране находиться всё более опасно.

Две сотни россиян не могут вылететь из Камбоджи с 15 марта. Почти два месяца граждане РФ ждут помощи, чтобы попасть на родину, однако эвакуационный рейс за ними так и не приходит. Также до оказавшихся в беде путешественников не дошла материальная помощь от государства, поэтому выживают многие из туристов на последние деньги.

При этом некоторые из россиян вовсе лишаются средств к существованию. А всё из-за того, что в стране резко вырос уровень преступности. Многие местные жители потеряли работу из-за коронавируса и вынуждены добывать деньги нечестным путём — грабить и воровать.

По словам россиянки Анны, которая ведёт свой блог о зимовке в Камбодже в "Инстаграме", группа неизвестных ночью ворвалась к ней в дом и пыталась унести ценные вещи. У девушки они взяли лишь наличные из сумки, паспорт и банковские карточки.

На другую российскую путешественницу, Алину, попытались вечером напасть на одной из самых оживлённых улиц города Пномпень. По счастливой случайности грабитель не успел ничего украсть. Правонарушителя задержали и отправили в полицейский участок.

— Сейчас за границей находиться нам опасно. Я очень хочу, чтобы нас вывезли как можно скорее, потому что в этой стране мне уже реально страшно, — сказала она.