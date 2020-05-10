В Шереметьево прибыл вывозной рейс из Каракаса с гражданами РФ, Украины и Белоруссии

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт, выполнявший вывозной рейс Каракас — Москва, борт доставил 79 граждан РФ, Украины и Белоруссии. Об этом Лайфу рассказали в компании "Герофарм", организовавшей перелёт.

Фото предоставлено Лайфу 1 / 2

— Этим рейсом вернулись 76 человек, находившихся в разных частях Венесуэлы, и 3 — на острове Ямайка. Это туристы, граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, и сотрудники российских компаний, находившиеся в стране в связи с необходимостью выполнения служебных обязанностей, — уточнили в организации.

Являющаяся единственным поставщиком инсулина в Венесуэлу компания во время подготовки к отправке очередной партии товара решила зафрахтовать самолёт, чтобы вывезти застрявших в латиноамериканской стране людей. Организация рейса осуществлялась в тесной связи с Посольством РФ в Венесуэле и Министерством иностранных дел России.

Билеты на рейс пассажиры получили бесплатно, все расходы за фрахт борта и обслуживание во время полёта компания "Герофарм" взяла на себя.

Посольство РФ в Венесуэле связалось с застрявшими в стране людьми и рассказало о подготовке вывозного рейса. Вопреки проблемам с топливом и отсутствием междугороднего транспортного сообщения правительство латиноамериканской страны помогло вывезти людей из разных частей Венесуэлы. В свою очередь Посольство РФ на Ямайке организовало для троих граждан чартерный рейс до Каракаса, чтобы они смогли вылететь в Москву вместе с остальными.