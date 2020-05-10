Учёный предупредил россиян о скачке числа случаев коронавируса с приходом жары

Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов спрогнозировал, что с наступлением жары в России резко увеличится число новых случаев коронавируса.
— Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнёт куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдёт всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает, — сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" Щелканов.
Он отметил, что вирус сам по себе не так сильно реагирует на изменения температуры. Причиной возможного роста случаев коронавируса может стать именно поведение людей.
Напомним, за последние сутки число выявленных случаев коронавируса в России достигло 11 012, из них 5551 — в Москве. Общее число выявленных случаев в 85 регионах страны составляет 209 688. Число жертв за весь период борьбы с CoViD-19 достигло отметки 1915, выздоровело 34 306 человек.