Учёный предупредил россиян о скачке числа случаев коронавируса с приходом жары

Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов спрогнозировал, что с наступлением жары в России резко увеличится число новых случаев коронавируса.

— Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнёт куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдёт всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает, — сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" Щелканов.

Он отметил, что вирус сам по себе не так сильно реагирует на изменения температуры. Причиной возможного роста случаев коронавируса может стать именно поведение людей.