Сексуальная жизнь в древней Америке. Возбуждающий шоколад и девственницы Солнца

Доколумбовы цивилизации, особенно инки, майя и ацтеки, были очень развитыми и оставили после себя богатое культурное наследие. Помимо уникальной мифологии, календаря и развалин великих сооружений в истории сохранились свидетельства о насыщенной и своеобразной сексуальной жизни этих народов.
50 чашек шоколада и 600 жён
Майя и ацтеки считали шоколад сильнейшим афродизиаком. Процесс сбора какао-бобов обычно сопровождался оргиями, в которых принимали участие десятки, а то и сотни человек. Как гласит легенда, в ежедневный рацион вождя ацтеков Монтесумы входило 50 чашек горячего шоколада. У него было 600 жён, и лакомство позволяло ему быть на высоте в постели.
Сексуальный череп и косоглазие
У древнего народа майя было своё представление о красоте. Эталоном считался длинный, немного отклонённый назад череп, который формировался с младенчества при помощи специальных дощечек. Также ценилось косоглазие, которое тоже формировалось искусственно: перед люлькой с младенцем подвешивалось драгоценное украшение, что способствовало формированию столь ценного дефекта.
Третий пол
Индейцы майя полагали, что помимо женского и мужского существует третий пол, совмещающий в себе признаки обоих. Таких людей называли исключительными. Считалось также, что все правители — андрогины. Чтобы поддерживать такую репутацию, власть имущие попеременно носили женские и мужские одежды. Среди богов их пантеона были два андрогина — бог кукурузы и богиня Луны. Сохранившиеся тексты индейцев майя свидетельствуют о популярности темы третьего пола: нередки описания людей с женской грудью и мужским членом.
Девственницы Солнца
Девушки инков могли выходить замуж только за парней, равных им по положению в обществе. Однако существовал социальный лифт, который позволял простым девушкам заполучить в мужья представителя знати. Во-первых, претендентка на роль дочери Солнца (то есть наложницы при дворе) должна была быть очень красивой. Затем она должна была провести ночь с правителем, после которой он решал — сделать её своей очередной любовницей или отправить обратно домой, предварительно щедро одарив. Высший пилотаж — стать девственницей Солнца. Красивая и целомудренная девушка могла обрести такой статус. В её обязанности входило шитьё одежды для правителя и его жены.
Ритуальное прокалывание члена
Некоторые тексты, статуэтки и глиняная посуда, сохранившиеся от индейцев майя, рассказывают об одном популярном групповом ритуале. Мужчины собирались вместе и прокалывали свои половые органы. Фаллос являлся олицетворением появления семени и крови — двух жизненно важных жидкостей. Чем выше было социальное положение мужчины, тем больше крови он должен был пролить.
Гуатепол — проститутки у майя
Девственность среди простых людей не считалась особой ценностью. Молодые люди до брака часто собирались в специальном доме, наподобие борделя, где их сексуальные потребности удовлетворяли гуатепол — местные проститутки. Считалось, что они выполняли важную социальную функцию, спасая от насилия обычных девушек. Молодые люди не были поборниками морали и, выпив горячительного, часто приставали как к незамужним девушкам, так и к замужним женщинам.