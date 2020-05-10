Сексуальная жизнь в древней Америке. Возбуждающий шоколад и девственницы Солнца

Доколумбовы цивилизации, особенно инки, майя и ацтеки, были очень развитыми и оставили после себя богатое культурное наследие. Помимо уникальной мифологии, календаря и развалин великих сооружений в истории сохранились свидетельства о насыщенной и своеобразной сексуальной жизни этих народов.

50 чашек шоколада и 600 жён

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Майя и ацтеки считали шоколад сильнейшим афродизиаком. Процесс сбора какао-бобов обычно сопровождался оргиями, в которых принимали участие десятки, а то и сотни человек. Как гласит легенда, в ежедневный рацион вождя ацтеков Монтесумы входило 50 чашек горячего шоколада. У него было 600 жён, и лакомство позволяло ему быть на высоте в постели.

Сексуальный череп и косоглазие

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У древнего народа майя было своё представление о красоте. Эталоном считался длинный, немного отклонённый назад череп, который формировался с младенчества при помощи специальных дощечек. Также ценилось косоглазие, которое тоже формировалось искусственно: перед люлькой с младенцем подвешивалось драгоценное украшение, что способствовало формированию столь ценного дефекта.

Третий пол

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Индейцы майя полагали, что помимо женского и мужского существует третий пол, совмещающий в себе признаки обоих. Таких людей называли исключительными. Считалось также, что все правители — андрогины. Чтобы поддерживать такую репутацию, власть имущие попеременно носили женские и мужские одежды. Среди богов их пантеона были два андрогина — бог кукурузы и богиня Луны. Сохранившиеся тексты индейцев майя свидетельствуют о популярности темы третьего пола: нередки описания людей с женской грудью и мужским членом.

Девственницы Солнца

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Девушки инков могли выходить замуж только за парней, равных им по положению в обществе. Однако существовал социальный лифт, который позволял простым девушкам заполучить в мужья представителя знати. Во-первых, претендентка на роль дочери Солнца (то есть наложницы при дворе) должна была быть очень красивой. Затем она должна была провести ночь с правителем, после которой он решал — сделать её своей очередной любовницей или отправить обратно домой, предварительно щедро одарив. Высший пилотаж — стать девственницей Солнца. Красивая и целомудренная девушка могла обрести такой статус. В её обязанности входило шитьё одежды для правителя и его жены.

Ритуальное прокалывание члена

Некоторые тексты, статуэтки и глиняная посуда, сохранившиеся от индейцев майя, рассказывают об одном популярном групповом ритуале. Мужчины собирались вместе и прокалывали свои половые органы. Фаллос являлся олицетворением появления семени и крови — двух жизненно важных жидкостей. Чем выше было социальное положение мужчины, тем больше крови он должен был пролить.

Гуатепол — проститутки у майя

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