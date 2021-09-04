Кастовый секс древних индийцев. Как любили и наказывали в семьях индоариев

Древние индийцы признавали только кастовый, то есть сословный секс. В Индии насчитывалось пять каст (варны: жрецы и учёные, воины, купцы, слуги, неприкасаемые), и каждая из них располагала своими традициями. И если внутри одной из них измена супругов считалась привычным делом, то в другой за это наказывали, в третьей — процветала продажа детей в проститутки, в четвёртой — педофилия.

Смерть за измену

Для большинства каст брак в Индии считался священным институтом, и поэтому очень сурово наказывалось прелюбодеяние, особенно если оно совершалось между членами различных варн. В дхармашастрах сурово карали мужчин-прелюбодеев. Штрафом мог отделаться лишь любовник, чья партнёрша была из одной с ним касты. Если же она была более низкого происхождения, его подвергали изгнанию, тюрьме или клеймению. А тех мужчин, которые вступили в связь с женщиной, принадлежавшей к высшей касте, приговаривали к смерти.

Кстати, у высших каст секс с рабынями, наложницами и гетерами не считался изменой жене. В книге "Камасутра", появившейся более 1500 лет назад, режим дня богатого горожанина расписан практически до минут. И время с гетерами — образованными жрицами любви — соответствует вечерним увеселениям: "после полудня, когда совершён туалет, прибраны и окурены покои".

Состоятельные куртизанки

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Ещё до 500 года н.э. в Индии существовало несколько видов гетер и проституток. К самому почётному виду относились царские куртизанки. Вторыми по статусу были богатые и прославленные гетеры — ганики, обученные многим искусствам и видам любви, которые считались центром культурной жизни города. Для того чтобы стать гетерой, нужно было знать не только позиции из трактата "Камасутра", но и прекрасно владеть пением, игрой на музыкальных инструментах, знанием литературы, логики, химии и даже уметь стрелять из лука. Гетеры могли поддержать разговор на любую тему. Они составляли лишь небольшую избранную часть проституток и принадлежали к варне шудр (слуг). Ими восхищались, называли богинями, однако презирали как "рабынь по рождению". Правом наследования они не обладали.

Храмовый секс и ритуальная дефлорация в восемь лет

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Институт "божьих рабынь" (девадаси, то есть храмовых танцовщиц) спасал от смерти множество девочек из низших каст. Многие родители отдавали в храм ребёнка женского пола, так как дочь считалась наказанием божьим. И девочек нередко умертвляли. Часто девушек просто продавали, иные добровольно шли служить в храм, чтобы танцевать во время религиозных служб и процессий.

Девочки начинали служение в семь-восемь лет. Обряд подготовки включал в себя лишение невинности. Выполнял его жрец храма либо щедрый жертвователь. Если девочка была слишком мала для занятий сексом, для дефлорации использовали специальное приспособление в виде камня, закреплённого на особом седле. На руки, грудь, бёдра и плечи ставили клеймо в виде раковины и диска или символики мужского и женского начала. Девадаси занимались сексом с посетителями святилищ из высших каст в специально отведённых для этой цели храмовых помещениях. Но им строго запрещалось иметь отношения с мужчинами низших каст.

Поющие трусы

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Странствующие певицы и танцовщицы свободно кочевали по всей стране. Их приглашали на частные празднества состоятельных индусов или в гостиницы к иностранцам. Часто это были замужние женщины, которые легко продавали свою нежность. Хотя мужья имели право запретить вести такой вольный образ жизни, обычно этого не случалось. Остальные (более бедные) проститутки были забиты, влачили жалкое существование, живя на окраинах города и в притонах.

Замок и чувственность на гениталиях

На родине "Камасутры" девушкам прокалывали гениталии, чтобы защитить от преждевременных посягательств на девственность. Таким образом, кольцо служило им своеобразным замком, в то время как у сильного пола пирсинг мужских гениталий должен был положительно влиять на чувственность и сексуальную жизнь.

Узаконенная педофилия

Древнеиндийский сборник права "Законы Ману" допускал низкий брачный возраст для женщин. 30-летний мужчина мог жениться на 12-летней, а 24-летний — на восьмилетней. Девочек выдавали замуж и в более раннем возрасте. Считалось, что в идеальном браке возраст невесты должен составлять треть от возраста жениха.

Отношения с третьим полом

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В книге "Камасутра" содержится детальное описание орального секса — аупариштаки — при участии мужчин и евнухов, которые в индуизме считались третьим полом. Кроме евнухов и женщин таким видом секса не гнушались, по свидетельству философа Малланаги Ватсьяяны, "молодые слуги с блестящими украшениями в ушах" и "некоторые горожане", желавшие "с возрастанием доверия по обоюдному уговору угодить друг другу". А вот кастам жрецов и воинов в документе не рекомендуется "совершать аупариштаку даже с женщинами".

Гомосексуализм в индуизме

Древние индусы не были ценителями однополой любви, хотя такой вид секса практиковался издревле. Об этом говорится в священных текстах — пуранах. Гомосексуализм приписывался демонам. Наказывали за мужеложство вплоть до изгнания из касты. Считалось, что у пассивного партнёра половой акт "обращает в обратную сторону естественный идущий вверх поток половой энергии". А результатом становится психическое и физическое ослабление организма. При этом активные партнёры в этой стране не считались гомосексуалистами.

В Древней Индии сурово наказывали и за лесбиянство. Девушки карались штрафом в двести пан и десять розог. Женщинам обривали головы, отрезали два пальца, а также провозили по городу на осле.

Добровольные кастраты

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