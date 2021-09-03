Кунг-фу, битва драконов и отель "Калифорния": В чём популярность первого азиатского супергероя из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" Журналист Сергей Изотов — о фишках нового блокбастера, который может открыть супергероям дорогу к "Оскару". 3 сентября, 15:11 © Youtube/MARVEL Россия

Новый блокбастер от киностудий Disney и Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" уже по достоинству оценили западные критики, назвав его одним из самых успешных за всю историю киновселенной. Его сборы по итогам первых выходных в США и Канаде могут составить до $50 млн. И в этом случае фильм станет третьим по объёму продаж за океаном после открытия кинотеатров, уступая лишь "Чёрной вдове" ($80 млн) и "Форсажу-9" ($70 млн). В российский прокат он вышел 2 сентября и при отсутствии серьёзных конкурентов также может претендовать на хорошую кассу по итогам первых выходных проката.

После оглушительного успеха "Чёрной пантеры" (первого супергеройского фильма Marvel, получившего сразу три премии "Оскар" и номинированного на главную кинонаграду как лучший фильм) Marvel вновь возвращается к теме мультикультурализма в современном мире. Мастер боевых искусств Шан-Чи, в совершенстве владеющий кунг-фу, — первый азиатский супергерой. Именно его происхождение во многом определяет стилистику нового блокбастера студии "Шан-Чи и легенда десяти колец". Здесь чувствуется сильное влияние классических гонконгских боевиков с Брюсом Ли и китайских исторических легенд вроде "Крадущегося тигра, затаившегося дракона".

Но всё же не стоит думать, что новый эпизод франшизы адресован исключительно поклонникам боевиков с Джеки Чаном. "Китайская линия" идеально вписана в киновселенную: в фильме можно увидеть Бена Кингсли в роли лже-Мандарина из "Железного человека – 3", Тима Рота как Мерзость из "Невероятного Халка" и Бенедикта Вонга из "Доктора Стрэнджа".

Что касается актёрского состава, то особых звёзд здесь нет: российский зритель сможет узнать разве что певицу и актрису Аквафину из "Восьми подруг Оушена" и гонконгского актёра Тони Люна, известного по фильмам Вонга Карвая. Роль Шан-Чи исполнил канадский актёр и каскадёр китайского происхождения Симу Лю. Он дебютировал в качестве статиста в фильме "Тихоокеанский рубеж" Гильермо дель Торо, а также засветился в эпизодических ролях в фильмах "Никита" и "Красавица и чудовище".

Учитывая, что Голливуд в последнее время буквально накрыла азиатская волна (достаточно вспомнить последнюю церемонию "Оскара"), ставка именно на актёров китайского происхождения более чем оправданна. Достаточно вспомнить инцидент на "Оскаре" 2016 года, когда соцсети захлестнул хештег #OscarsSoWhite. В результате киноакадемии даже пришлось поменять правила, предоставив квоты для актёров неевропейского происхождения.

В отличие от многих предыдущих картин франшизы, "Шан-Чи и легенда десяти колец" привлечёт внимание зрителя не только масштабными спецэффектами и IMAX: за зрелищными схватками и дорогими батальными сценами с летающими драконами и фантастическими животными скрывается не менее интересная сюжетная линия. История Шан-Чи — это долгий путь поиска своего пути на фоне непростых отношений с отцом после смерти матери. А одна из финальных сцен, где отец с сыном сходятся в смертельной схватке, по накалу страстей вполне сопоставима с легендарным эпизодом битвы Люка Скайуокера с Дартом Вейдером.

Стоит обратить внимание и на музыкальный ряд к картине, который включает не только оригинальные саундтреки в исполнении азиатских и афроамериканских реперов, но и легендарную песню Eagles Hoterl California. Не обошлось и без фирменного юмора Marvel: даже самые, казалось бы, драматические или пугающие сцены фильма разбавляются шутками. В результате зрителю не удастся заскучать даже с учётом того, что фильм длится более двух часов.

Конечно же, с блокбастера Marvel не стоит спешить уходить. Как обычно, после титров зрителя ждёт несколько дополнительных сцен. Одна из них, вероятно, анонсирует появление героев в следующих фильмах франшизы, а другая связана с продолжением истории "Шан-Чи и легенды десяти колец".

Авторы Сергей Изотов