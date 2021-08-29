Фильм с подвохом: Чем потенциальный кинохит в духе "Игры престолов" "Легенда о Зелёном Рыцаре" может удивить зрителя Фэнтези по мотивам средневекового романа XIV века обязательно понравится критикам, но может быть неоднозначным для тех, кто соскучился по "Властелину колец". 28 августа, 21:40 Фото © Kinopoisk / "Легенда о Зелёном Рыцаре"

В российский прокат вышел новый фильм американского режиссёра Дэвида Лоури "Легенда о Зелёном Рыцаре". Он основан на одном из самых загадочных и обсуждаемых средневековых романов о рыцарях Камелота "Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь". И это уже третья попытка экранизации легенды о племяннике короля Артура, который променял свою рыцарскую честь на зелёный шёлковый пояс. В этот раз критики оказались более чем благосклонны. На том же Rotten Tomatoes фильму была дана оценка в 8.00 из 10, а в рецензиях особо отмечались визуальные решения кадра и игра актёров. Только вот современным зрителям, воспитанным на "Игре престолов" и "Властелине колец", такое фэнтези может "не зайти". И вот почему.

Фото © Kinopoisk / "Легенда о Зелёном Рыцаре"

Рыцарский роман "Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь" неизвестного автора не зря считается одним из самых загадочных и интригующих произведений из артуровского цикла. Историки и исследователи до сих пор спорят не только об авторстве поэмы, но и о многочисленных смыслах, заложенных в ней. Её даже рассматривают как некий средневековый фем-манифест, а некоторые усматривают в ней и проявление латентного гомосексуализма. Впрочем, все сходятся во мнении, что это не совсем традиционный рыцарский роман, ведь его главный герой проваливает основные испытания и предстаёт перед читателями обычным человеком.

С одной стороны, новая экранизация следует средневековому сюжету. Молодой сэр Гавейн, племянник короля Артура, принимает Зёленого Рыцаря. На рождественском пиру в Камелоте он отрубает незнакомцу голову, но, к удивлению собравшихся, таинственный рыцарь спокойно прикручивает её обратно и говорит, что ждёт смельчака у себя в зелёной часовне ровно через год для ответного удара. И Гавейн вынужден отправиться в непростой путь навстречу своей судьбе. Но совсем скоро становится ясно, что "Легенда о Зелёном Рыцаре" — это не просто переложение поэмы. Слишком много личного вложил веган и атеист Дэвид Лоури в оригинальное повествование, а концовка фильма, в том числе сцена после титров, так и осталась открытой для интерпретаций.

Фото © Kinopoisk / "Легенда о Зелёном Рыцаре"

Одним из главных достоинств "Легенды о Зелёном Рыцаре", конечно, можно назвать актёрский состав. И действительно, в главных ролях в фильме — номинант на "Оскара" Дев Патель ("Миллионер из трущоб") и обладательница премии Алисия Викандер ("Девушка из Дании"), а одного из ключевых персонажей сыграл австралиец Джоэл Эдгертон — звезда фильмов "Великий Гэтсби" и "Чёрная месса". Поклонники сериалов увидят в эпизодических ролях Барри Кеогана из "Чернобыля" и Эрин Келлиман из "Сокола и Зимнего солдата". Правда, нельзя сказать, что всем им удалось идеально воплотить свои образы. Из Алисии Викандер получилась весьма сомнительная обольстительница, Деву Пателю явно не хватило харизмы для роли Сэра Гавейна, а экранное время остальных героев было настолько мало, что оценить актёрскую игру едва ли представляется возможным.

Ещё один несомненный плюс фильма — его визуальное решение. Режиссёру не только удалось передать мрачную атмосферу средневековой Англии, но и сделать это максимально красиво. А любовь Дэвида Лоури к Тарковскому прослеживается почти в каждом кадре. Использует он и технику кьяроскуро, мастерски играя с цветами, в основном коричневым, жёлтым и зелёным и тем самым погружая зрителя в сюрреальный мир легенд о короле Артуре. А вот со спецэффектами получилось не очень. Отрубленная голова Зелёного рыцаря смотрится неестественно, а говорящая лисица очень сильно напоминает Упоротого лиса, ставшего в своё время популярным интернет-мемом. Впрочем, это и неудивительно, ведь бюджет фильма составил всего лишь $15 миллионов.

Фото © Kinopoisk / "Легенда о Зелёном Рыцаре"

Но всё-таки Упоротый лис и откровенно плохая игра Алисии Викандер не самое главное разочарование, которое ждёт зрителей в "Легенде о Зелёном Рыцаре". По трейлеру легко можно подумать, что впереди увлекательное кинопутешествие в духе "Властелина колец", только более жестокое, кровавое и сексуальное, напоминающее "Игру престолов" и заставляющее задуматься о смысле жизни. Но на деле фильм оказывается затянутой философской притчей об испытаниях духа, которую без знакомства с оригинальным текстом XIV века понять практически невозможно.

Авторы Сергей Изотов