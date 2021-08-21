Неожиданный хит: Почему новый фильм "Главный герой" сорвал кассу Журналист Сергей Изотов — о том, почему комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом обещает стать главным блокбастером уходящего лета и стоит ли его смотреть. 20 августа, 21:40 Фото © Universalmovies

Раскрученные персонажи из комиксов и бюджет в 200 миллионов долларов США. А значит, успех у зрителя последним премьерам DC Films и Marvel Studios обеспечен. Однако серьёзную конкуренцию бесстрашной русской шпионке Наташе Романофф и целому отряду суперзлодеев во главе с капитаном Флагом неожиданно составил второстепенный персонаж из компьютерной игры – шутера.

"Главный герой" режиссёра Шона Леви со звездой "Дедпула" Райаном Рейнольдсом стал первым фильмом, который в тяжёлые для индустрии времена вышел в США только в кинотеатрах. Казалось бы, в пандемию это самоубийство, но комедийный боевик в первый же уик-энд собрал 28,4 миллиона долларов и стал лидером проката в США и Канаде. Мировые сборы уже превысили 50 миллионов долларов, из которых 2,9 миллиона долларов приходятся на Россию и СНГ.

С учётом того что бюджет картины составил чуть более 100 миллионов долларов, уже сейчас можно сказать, что "Главный герой" не только себя окупит, но и принесёт прибыль. По крайней мере, компания "Дисней" уже официально подтвердила, что оригинальная история, придуманная Мэттом Либерманом, получит продолжение. В чём же успех простого Парня из Свободного Города, который сам себе признаётся, что он "даже не главный герой, а какой-то идиот для фона"?

Конечно, сделать супергероя из простого банковского клерка — задача не из простых. Но именно Райану Рейнольдсу, который с успехом реализовал ранее образ мутанта-неудачника Дэдпула из киновселенной Marvel, это оказалось под силу. Компанию Рейнольдсу составили Джоди Комер, запомнившаяся по роли киллера Вилланель в сериале "Убивая Еву", а также сыгравший Стива Харрингтона в "Очень странных делах" Джо Кири. А вишенкой на торте стал главный злодей — владелец IT-компании Антуан в исполнении Тайки Вайтити, того самого режиссёра легендарных "Реальных упырей" и оскароносного "Кролика Джоджо". Есть в фильме и несколько ярких камео.

Ещё одной составляющей успеха можно назвать спецэффекты. В фильме постоянно что-то взрывается, кого-то убивают, но без особой крови, в отличие от того же "Отряда самоубийц. Миссия навылет" или "Чёрной вдовы". И, конечно же, не обходится без драк и стрельбы. Причём тут вам и "Матрица", и немного "Форсажа", и отсылки к киновселенной Marvel и "Звёздным войнам", и даже Ченнинг Татум в эпизодической роли. Но главное, что, несмотря на всю зрелищность, здесь нет жестокости, ну разве что не больше, чем в обычной игре.

А вот чего в "Главном герое" хоть отбавляй, это юмора. Персонажи постоянно попадают в нелепые и смешные ситуации, а самая напряжённая сцена может закончиться взрывом хохота в зале. Даже шутки на грани фола здесь без особого "кринжа".

Но главное — качественный оригинальный сценарий. Это не сиквел и не экранизация. Да, сюжет простой, но он динамичный. Собственно, "Главный герой" о вечных ценностях: любви, дружбе, взаимовыручке. Здесь добро побеждает зло, а справедливость — деньги и финансовый успех. И это не только история про компьютерные игры и искусственный интеллект. Это кино про современное общество, про то, что сегодня оно ждёт новых героев. Простых людей, без суперспособностей.

Но, к сожалению, и здесь непонятно, чей просчёт, все эти посылы были утоплены в спецэффектах и шутках. Да, всё-таки не стоит ждать от продукта "Диснея" глубоких мыслей. В первую очередь "Главный герой" — развлечение. И даже тот мощный антикапиталистический посыл и отголоски левых идей, заложенные в фильме, разбиваются о быт масскульта. Но уже тот факт, что в блокбастер авторы вложили несколько действительно интересных идей, заставляет обратить на него внимание.

Вероятно, из-за отсутствия конкуренции в конце лета "Главному герою" удастся сохранить лидерство в прокате, по крайней мере отечественном. А уже на следующей неделе российского зрителя ждут новые кинопремьеры. В том числе "Легенда о Зелёном рыцаре" с Дев Пателем и Алисией Викандер.

Авторы Сергей Изотов