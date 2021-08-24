Как пандемия разрушила карточные домики звёзд "Дома-2"

Депрессия

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26-летняя Ирина Пинчук во время пандемии чувствовала себя прекрасно. Сразу после того, как она покинула реалити-шоу, за ней стал ухаживать Арай Чобонян. Молодой человек также был участником "Дома-2", но на проекте отношений у них не было. Во время карантина Ирина забеременела, Арай не медлил и сделал ей предложение. В июле у пары родился мальчик. На последних месяцах Пинчук жаловалась своим поклонникам, что поправилась на девять килограммов, но сразу после родов она избавилась от лишнего веса. Однако если с физическим состояние ей удалось привести себя в порядок, то с психикой она не справилась. Послеродовая депрессия привела её к публичным истерикам и приступам плаксивости во время трансляций в "Инстаграме". Надо отдать должное девушке, она осознаёт, что ведёт себя неправильно, особенно по отношению к малышу, и надеется, что вскоре достигнет эмоциональной стабильности.

Без границ

Фото © ТАСС / Zuma / Philippe Farjon

Виктория Боня не верит в коронавирус, считая пандемию частью мирового заговора. Поэтому, когда звезду "Дома-2" не хотели пускать во Францию, где уже начали вводить карантин, об этом написали все бульварные СМИ. Тем не менее Боне каким-то образом удалось добраться до бывшего мужа Алекса Смерфита, от которого она в 2012 году родила дочку. Незадолго до пандемии Алекс узнал, что у него болезнь Лайма (серьёзное инфекционное заболевание, которое передаётся через укус клеща или кровососов). Боня вместе с дочерью была рядом с мужем, но уехала из Франции, как только были открыты границы. Во время самой пандемии телезвезда с какой-то особой настойчивостью выступала на публику, делая странные заявления о теориях заговора, массовом чипировании через прививки, вреде от вышек 5G и так далее. В общем, не сказать, что закрытые границы как-то умерили пыл Виктории. Наоборот, она очень удачно использовала тот факт, что во время карантина все сидят в Сети.

Развод

Коронавирус убивает не только людей, но и отношения. Во время карантина число разводов увеличилось кратно — люди просто не выдержали друг друга в замкнутых пространствах. Так, распалась и одна из самых знаменитых пар "Дома-2" — Алиана Устиненко и Александр Гобозов. Они часто ссорились, расставались, дрались, но всё-таки были вместе. Когда у них родился ребёнок, казалось, что они успокоятся и всё плохое останется в прошлом. Но во время карантина Алиана выложила в "Инстаграме" видеонарезку моментов, где Гобозов поднимает на неё руку. Подпись недвусмысленно указывала на разрыв: "Оставлю это здесь как напоминание самой себе, что я сильная девочка. Всё самое плохое уже позади. А самое прекрасное ещё впереди".

Всё не то

Фото © Instagram / kolisnichenko_official

Ещё одной жертвой карантина стала семья секс-символа "Дома-2" Кати Колисниченко. Девушка замужем за бизнесменом Алексеем Солодовниковым, от которого родила сына. Для Кати это был второй брак. В нём она чувствовала себя принцессой — муж подарил ей на Новый год дорогой автомобиль, они жили в огромном особняке, она ни в чём не нуждалась и занималась лишь собой, делая пластические операции. Одно из таких хирургических вмешательств, к слову, окончилось неудачей — липофилинг привёл к противоположному результату. "Вместо округлых форм в зонах, где был изъят жир, на внешней стороне бёдер появились ямы... теперь я стесняюсь своего тела", — сообщила звезда после операции. Вскоре стало известно и о разладе в семье: "Мы с Саввой переезжаем! Я уже сняла для нас квартиру в Санкт-Петербурге".

Это ковид, детка!

Фото © Instagram / margarita_marceux