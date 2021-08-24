НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Стало известно, сколько стоит школа 6-летней дочки Самойловой и Джигана, и цифра не для слабонервных

    Обучение в ней проходит на двух языках, а после окончания программы выпускники могут получить высшее образование за границей.

    24 августа, 13:29

    Фото © Instagram / samoylovaoxana

    Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова в очередной раз испытали на себе все радости родительства, собрав ребёнка в школу. В этот раз первоклашкой стала шестилетняя Лея, которую было решено отправить в ту же школу, где учится её старшая сестра Ариела. Оксана уже несколько дней рассказывает об этом в сториз, активно показывая процесс подготовки, пишет Super.

    Шестилетняя Лея. Фото © Instagram / samoylovaoxana

    Шестилетняя Лея. Фото © Instagram / samoylovaoxana

    Мама переживала за поведение маленькой Леи, ведь та довольно активна и непоседлива. Однако после первой встречи с учительницей стало ясно, что из малышки ещё получится отличница. И это объяснимо — в элитной школе в Барвихе год обучения стоит 1,7 миллиона рублей. Причём 1,2 миллиона нужно заплатить в рублях, а остальное — в фунтах (а это пять тысяч). Если выложить всю сумму сразу, то школа даже даст скидку в размере 5%.

    Фото © Instagram / rischool

    Фото © Instagram / rischool

    Чтобы поступить в эту школу, Лее пришлось сдать экзамен на знание русского языка и математики, а также английского языка — на нём дети должны свободно общаться. Обучение в частной школе ведётся по нескольким программам — русской, британской и американской. Учителя, в том числе иностранные, преподают на русском и английском языках.

    Справа — Ариела, старшая сестра Леи. Фото © Instagram / samoylovaoxana

    Справа — Ариела, старшая сестра Леи. Фото © Instagram / samoylovaoxana

    Занятия длятся весь день: начинаются в 9 утра и заканчиваются в 16 часов. После одиннадцатого класса выпускники получают российский аттестат, чтобы учиться на родине, и сдают специальные иностранные тесты IGCSE и A-LEVEL, чтобы уехать за границу и получать высшее образование уже там.

    Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой в сториз, забыв про все свои операции и филлеры

    Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой в сториз, забыв про все свои операции и филлеры

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой в сториз, забыв про все свои операции и филлеры

      12 августа, 10:45

      Канье испугал всех своими неадекватными выходками в Instagram, но особенно досталось Дрейку

      вчера в 13:29

      Егор Крид расплакался на концерте в Калуге, не закончив песню, которую посвятил Вале Карнавал

      сегодня в 12:26

      Один из авторов комиксов DC шокировал фанатов, что новый супермен будет нетрадиционной ориентации

      сегодня в 11:27

      Российские губернаторы обсудили в Госсовете актуальные вопросы развития сферы образования

      сегодня в 13:27

      Новости партнеров

      Layer 1