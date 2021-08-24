Стало известно, сколько стоит школа 6-летней дочки Самойловой и Джигана, и цифра не для слабонервных

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова в очередной раз испытали на себе все радости родительства, собрав ребёнка в школу. В этот раз первоклашкой стала шестилетняя Лея, которую было решено отправить в ту же школу, где учится её старшая сестра Ариела. Оксана уже несколько дней рассказывает об этом в сториз, активно показывая процесс подготовки, пишет Super.

Шестилетняя Лея. Фото © Instagram / samoylovaoxana

Мама переживала за поведение маленькой Леи, ведь та довольно активна и непоседлива. Однако после первой встречи с учительницей стало ясно, что из малышки ещё получится отличница. И это объяснимо — в элитной школе в Барвихе год обучения стоит 1,7 миллиона рублей. Причём 1,2 миллиона нужно заплатить в рублях, а остальное — в фунтах (а это пять тысяч). Если выложить всю сумму сразу, то школа даже даст скидку в размере 5%.

Фото © Instagram / rischool

Чтобы поступить в эту школу, Лее пришлось сдать экзамен на знание русского языка и математики, а также английского языка — на нём дети должны свободно общаться. Обучение в частной школе ведётся по нескольким программам — русской, британской и американской. Учителя, в том числе иностранные, преподают на русском и английском языках.

Справа — Ариела, старшая сестра Леи. Фото © Instagram / samoylovaoxana