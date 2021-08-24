Егор Крид расплакался на концерте в Калуге, не закончив песню, которую посвятил Вале Карнавал

Популярный 27-летний певец Егор Крид на днях выступил в Калуге на площади и, разумеется, исполнил свой хит "Голос", который был посвящён тиктокерше Вале Карнавал. Парень не стал допевать концовку, оставив всё на откуп обработанному бэк-вокалу, из-за слёз. "Я не думал, что эта песня может меня ещё как-то цепануть", — признался Егор со сцены, а затем извинился. Слушатели поддержали его криками и свистом.

Видео © YouTube / Ke_vk

Позже артист повторил извинения в сториз, но у пользователей Сети возник скепсис по отношению к ситуации в целом. Действительно, рэпер недолгое время встречался с Валей Карнавал и пара не афишировала свои отношения, однако после расставания эта история из сказки превратилась в кошмар. Певец записал альбом, где некрасиво отозвался о своих бывших девушках-тиктокершах, в числе которых была и Валя.

Фото © Instagram / egorkreed и karna.val

Егор намекнул на их доступность и легкомысленность, выставив в неприятном свете. Такое отношение к себе Валя терпеть не стала и спустила на певца своих фанатов, а после записала собственный трек про Егора. Из страдающего романтического героя Егор превратился в склочного абьюзера, который во всём обвинял Валю — даже в своих панических атаках.

Фото © Instagram / karna.val