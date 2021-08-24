Егор Крид расплакался на концерте в Калуге, не закончив песню, которую посвятил Вале Карнавал
Артиста поддержали из толпы криками и аплодисментами, но в Сети не все поверили в его искренность, а всё из-за последнего скандала.
Фото © YouTube / Ke_vk
Популярный 27-летний певец Егор Крид на днях выступил в Калуге на площади и, разумеется, исполнил свой хит "Голос", который был посвящён тиктокерше Вале Карнавал. Парень не стал допевать концовку, оставив всё на откуп обработанному бэк-вокалу, из-за слёз. "Я не думал, что эта песня может меня ещё как-то цепануть", — признался Егор со сцены, а затем извинился. Слушатели поддержали его криками и свистом.
Видео © YouTube / Ke_vk
Позже артист повторил извинения в сториз, но у пользователей Сети возник скепсис по отношению к ситуации в целом. Действительно, рэпер недолгое время встречался с Валей Карнавал и пара не афишировала свои отношения, однако после расставания эта история из сказки превратилась в кошмар. Певец записал альбом, где некрасиво отозвался о своих бывших девушках-тиктокершах, в числе которых была и Валя.
Егор намекнул на их доступность и легкомысленность, выставив в неприятном свете. Такое отношение к себе Валя терпеть не стала и спустила на певца своих фанатов, а после записала собственный трек про Егора. Из страдающего романтического героя Егор превратился в склочного абьюзера, который во всём обвинял Валю — даже в своих панических атаках.
Фото © Instagram / karna.val
Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому неинтересно. Единственное, что я тебе никогда не прощу, — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет
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