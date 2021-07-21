"Обиженный мужик унизил девчонку": Продюсер Вали Карнавал поддержал критику в адрес Крида, который спел о своей бывшей
Заир опубликовал в сториз чужой "тикток", тем самым подтвердив догадки фанатов о том, что у блогерши нестабильное ментальное состояние.
На днях популярный 27-летний певец Егор Крид выпустил новый альбом, в котором нелестно отозвался о своих бывших девушках — Вале Карнавал и Дине Саевой. Блогерши оскорбились и заблокировали обидчика, а в соцсетях их поддержали. Так, в "Тиктоке" пользователь marzzipp разразился гневной тирадой по поводу Крида.
Видео © TikTok/marzzipp
Егор Крид — 30-летний обиженный мужик, который унизил 19-летнюю девчонку на целый альбом. Ты был с ней в отношениях, это твой выбор — так унижать себя. Просто клоун!
Также фанат упомянул о том, что у Вали замечено несколько проблем с психическим здоровьем: РПП, комплексы и депрессия. И даже ходят слухи о селфхарме — поклонники подозревают, что тиктокерша причиняла себе вред. Информацию о нестабильном ментальном состоянии Вали случайно подтвердил её продюсер Заир Юсупов, который поделился в сториз роликом marzzipp, чтобы поддержать свою подопечную.
Фото © Instagram / usupov_v
Многие фанаты Крида набросились на marzzipp, пытаясь защитить кумира. По их словам, во всём альбоме рэпера тиктокерша упоминается лишь в части одной песни, однако сам певец признавался в обратном.
В этот раз будь уверена, что треки грядущего альбома только про тебя одну. Я понял, что любил тебя просто безумно, слишком сильно. И всё-таки нужно всегда быть благодарным. Поэтому искренне говорю тебе спасибо за всё. Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Единственное, что я тебе никогда не прощу, — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет
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