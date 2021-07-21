В этот раз будь уверена, что треки грядущего альбома только про тебя одну. Я понял, что любил тебя просто безумно, слишком сильно. И всё-таки нужно всегда быть благодарным. Поэтому искренне говорю тебе спасибо за всё. Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Единственное, что я тебе никогда не прощу, — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет

Егор Крид