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Если РОК — то такой: DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России, и под его трек не устоит никто

Диджей не остался в стороне и запустил во время Олимпиады ремикс на песню We Will Rock You, которая прочно связана с хештегом Тины Канделаки.

21 июля, 10:17

Фото © TikTok/djsmashhh

Известный 36-летний диджей присоединился к флешмобу, который запустила телеведущая Тина Канделаки, и выложил в TikTok свой будущий хит, ремикс на песню Queen — We Will Rock You с добавлением первой симфонии Чайковского, которую наши спортсмены по разрешению МОК используют вместо гимна РФ. А некоторые даже смогли расслышать там ноты одного из российских государственных символов.

Видео © TikTok/djsmashhh

DJ Smash опубликовал собственный забавный ролик в соцсети, где под звуки трека он появляется в форме различных спортсменов. "Ну что, "Тикток", поехали! Поддерживаем движение #wewillROCyou", — написал под видео артист. В комментариях его идею поддержали, и некоторые блогеры уже успели станцевать под эту композицию.

Видео © TikTok / za_vali и makeeva69_

Россия, вперёд!!! Поддержим наших, им это необходимо!

polit_mem

А Смэш-то хорош!

zava___li

Давай, Россия! Давай красиво!

chereshnyagir1

Выбор этого трека оказался вовсе не случайным — на днях телеведущая Тина Канделаки запустила флешмоб с хештегом #wewillROCyou, где ROC (РОК) — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России. Журналистка была возмущена сложившейся ситуацией с российскими спортсменами, которые не в первый раз вынуждены по решению WADA выступать без собственных флага, гимна и триколора. Её в этом поддержал рэпер Тимати, который призвал своих фанатов распространить хештег и поболеть за наших спортсменов.

"Наставим рога всем": Канделаки и Тимати запустили движение в поддержку сборной России в Токио, и эту волну не остановить

"Наставим рога всем": Канделаки и Тимати запустили движение в поддержку сборной России в Токио, и эту волну не остановить

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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