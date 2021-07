Если РОК — то такой: DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России, и под его трек не устоит никто

Диджей не остался в стороне и запустил во время Олимпиады ремикс на песню We Will Rock You, которая прочно связана с хештегом Тины Канделаки.