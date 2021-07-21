Если РОК — то такой: DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России, и под его трек не устоит никто
Диджей не остался в стороне и запустил во время Олимпиады ремикс на песню We Will Rock You, которая прочно связана с хештегом Тины Канделаки.
Фото © TikTok/djsmashhh
Известный 36-летний диджей присоединился к флешмобу, который запустила телеведущая Тина Канделаки, и выложил в TikTok свой будущий хит, ремикс на песню Queen — We Will Rock You с добавлением первой симфонии Чайковского, которую наши спортсмены по разрешению МОК используют вместо гимна РФ. А некоторые даже смогли расслышать там ноты одного из российских государственных символов.
Видео © TikTok/djsmashhh
DJ Smash опубликовал собственный забавный ролик в соцсети, где под звуки трека он появляется в форме различных спортсменов. "Ну что, "Тикток", поехали! Поддерживаем движение #wewillROCyou", — написал под видео артист. В комментариях его идею поддержали, и некоторые блогеры уже успели станцевать под эту композицию.
Видео © TikTok / za_vali и makeeva69_
Россия, вперёд!!! Поддержим наших, им это необходимо!
А Смэш-то хорош!
Давай, Россия! Давай красиво!
Выбор этого трека оказался вовсе не случайным — на днях телеведущая Тина Канделаки запустила флешмоб с хештегом #wewillROCyou, где ROC (РОК) — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России. Журналистка была возмущена сложившейся ситуацией с российскими спортсменами, которые не в первый раз вынуждены по решению WADA выступать без собственных флага, гимна и триколора. Её в этом поддержал рэпер Тимати, который призвал своих фанатов распространить хештег и поболеть за наших спортсменов.
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