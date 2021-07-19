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"Наставим рога всем": Канделаки и Тимати запустили движение в поддержку сборной России в Токио, и эту волну не остановить

Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #wewillROCyou по всем соцсетям.

19 июля, 13:31

Фото © Instagram / tina_kandelaki и timatiofficial

У популярной телеведущей Тины Канделаки закончилось терпение из-за сложившейся ситуации с российскими спортсменами, которые вынуждены выступать не от родной страны. 45-летняя журналистка опубликовала воодушевляющий пост о том, как все трудности лишь закаляют участников Олимпиады от России, и запустила в их поддержку хештег #wewillROCyou, где ROC (РОК) — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России.

Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжём на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo!

Тина Канделаки

Фото © Instagram / tina_kandelaki

Фото © Instagram / tina_kandelaki

Идею телеведущей поддержал известный рэпер Тимати, который призвал поклонников музыки и спорта поболеть за наших спортсменов, распространив хештег.

Я считаю, что тема олимпийской сборной, тема того, что почему-то мы уже второй год выступаем без флага по решению WADA, меня тоже категорически не устраивает. Поэтому я поддерживаю российских спортсменов, поддерживаю российский спорт и хочу поддержать вашу эстафету

Тимати

Фото © Instagram / timatiofficial

После этого в соцсетях начался настоящий бум: пользователи "Твиттера", "ВКонтакте" и "Инстаграма" поддержали участников из России и призвали их отбить все нападки WADA и разгромить соперников на предстоящих Играх.

Сегодня Канделаки запустила целое движение в поддержку наших олимпийцев, и я хочу тоже поддержать. Мы покажем, чего мы стоим, на этой Олимпиаде, и никто нас не остановит!!!

Владимир Рассказов

Будем ждать и очень надеяться, что наша сборная на Олимпиаде добьётся многого. Да, мы будем выступать под нейтральном флагом и без упоминания страны, но это не помешает нам показать весь наш могучий дух!!!

Красная карточка

Фото © Instagram / _tanyusha_k_

Фото © Instagram / _tanyusha_k_

На Россию производится давление, нам не разрешают выступать с нашими флагом, гимном и даже отобрали название нашей сборной, вместо этого Россия будет обозначена как ROC, так вот, #wewillROCyou!

Пельмешка в кетчунезе

Тина Канделаки написала пост об Олимпиаде в Токио и предлагает создать движение, чтобы воодушевить и поддержать наших спортсменов! Я только за такое и считаю, что наша страна достойна уважения, где бы мы ни представляли её интересы

Арина

Фото © Пресс-служба оргкомитета Олимпиады

Фото © Пресс-служба оргкомитета Олимпиады

Ну что ж, WADA и все её там прихвостни никак не могут успокоиться, и — вот неожиданность — они опять нашли у наших гребцов мельдоний (да-да, только у нас). Да только вот это нам никак не помешает завоевать кучу золотых медалей, как это всегда и было. Мы с вами, ребята!!!

Веско от Каневского

Поддержим все вместе нашу сборную на Олимпиаде в Токио! Удачи спортсменам и побольше медалей! Россия, вперёд!

Акуна матата

Фото © Twitter / Владимир Рассказов

Фото © Twitter / Владимир Рассказов

По решению WADA этот год не стал исключением и команда России будет выступать на Олимпиаде без флага и гимна своей страны. Триколор на форме спортсменов тоже запрещён, как и мишка, которому не повезло оказаться символом России. Купальники с таким изображением запретили расстроенным синхронисткам.

"Мыла нет, зато туалеты фирменные!": Какие сюрпризы российским спортсменам приготовила Олимпийская деревня в Токио

"Мыла нет, зато туалеты фирменные!": Какие сюрпризы российским спортсменам приготовила Олимпийская деревня в Токио

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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Комментариев: 1

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Нешка Попустовскаясегодня в 14:01

Поддерживать некого, ни флага, ни гимна.

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