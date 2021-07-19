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МХАТ продлил контракт с Бузовой, несмотря на критику после дебютного спектакля

В Сети можно найти договор, в котором описаны условия выступлений и гонорар теледивы. Судя по афише, постановки с её участием пройдут в сентябре.

19 июля, 13:07
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица и актриса Ольга Бузова снова появится на сцене МХАТа в спектакле "Чудесный грузин". Об этом сообщается на сайте театра. На сцене артистку можно будет увидеть 17 и 18 сентября.

В единой информационной системе в сфере закупок можно найти договор, в котором описаны условия, даты и гонорар теледивы. Согласно документу, Бузова получит 117 022 рубля за исполнение роли в одном спектакле.

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В постановке МХАТа "Чудесный грузин" теледива играет певицу кабаре Беллу Шанталь. Участие Ольги Бузовой в спектакле потрясло многих представителей культуры и шоу-бизнеса.

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Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она хвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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