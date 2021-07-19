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Десятки мёртвых уток выловили из Москвы-реки возле памятника Петру I

Официальной информации о причинах гибели пернатых пока не поступало. К слову, тела птиц горожане ранее заметили в водоёмах в Сосновом бору, Тушине, Бабушкинском районе и в подмосковном Одинцове.

19 июля, 12:55

Десятки мёртвых уток выловили из Москвы-реки возле памятника Петру I. Видео © LIFE

Жители столицы сегодня заметили, что в Москве-реке среди мусора плавает много мёртвых уток. Видео, снятое с Крымской набережной напротив памятника Петру I, оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как в воде зелёного цвета среди грязи и мусора плавают тела пернатых. В соцсетях некоторые пользователи предполагают, что причиной гибели птиц стало отравление воды. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу сделано пока не было.

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К слову, судя по комментариям в соцсетях, мёртвых уток горожане ранее замечали в Сосновом бору на Москве-реке. О гибели пернатых также в выходные сообщали жители Тушино, Бабушкинского района столицы и подмосковного Одинцова.

Ранее Лайф рассказывал, что из Москвы-реки выловили человеческую руку. Правоохранители устанавливают, кому принадлежала найденная конечность, а также ведут поиски остальных частей тела.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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