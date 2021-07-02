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Утиное семейство, переходившее дорогу, спровоцировало серьёзное ДТП под Новосибирском

Травмы в результате аварии получило пять пассажиров автобуса. К счастью, пострадавшим госпитализация не понадобилась, всем назначено амбулаторное лечение.

2 июля, 13:26

Уточки, переходившие дорогу, спровоцировали серьёзное ДТП под Новосибирском. Видео © Соцсети

Под Новосибирском водитель легковушки притормозил на трассе, чтобы пропустить семейство уток, которые переходили проезжую часть. В это же время сзади на скорости в него влетел рейсовый автобус. Видео с моментом аварии появилось в соцсетях.

Инцидент произошёл 1 июля около девяти часов вечера. По данным ГИБДД, 42-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по дороге из Томска в сторону Новосибирска, врезался в легковушку "Шкода", за рулём которой находился 53-летний мужчина. Водитель иномарки, не убедившись в безопасности, остановился посреди трассы, чтобы пропустить уток.

Фото © ГИБДД

Фото © ГИБДД

"В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, всем оказана медицинская помощь", — уточнили в дорожной инспекции.

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Отмечается, что пострадавшим госпитализация не понадобилась, всем было назначено амбулаторное лечение.

Ранее Лайф рассказывал, что в Питере задержали "гонщика", сбившего на моноколесе четырёхлетнего ребёнка, теперь виновнику грозит уголовная статья. В момент аварии мужчина мчался по тротуару на высокой скорости, когда на его пути оказался мальчик. Малыш остановился, но водитель не смог избежать столкновения.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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