Президент Российский кинологической федерации в честь Международного дня собак, который отмечается 2 июля, рассказал, как воспитать послушного пса. В беседе с РИА "Новости" он озвучил несколько рекомендаций.

Эксперт отметил, что просто кормить и выгуливать питомца недостаточно. Собаководу важно понимать будущую ответственность и подходить грамотно к вопросу содержания. В первую очередь, необходимо правильно выбрать возраст щенка. Так, по словам кинолога, обычно купить малыша можно уже в возрасте 1,5–2 месяцев, однако не стоит так рано отлучать его от матери. Голубев указал, что без контакта с себе подобными у щенка не сможет полноценно сформироваться правильное внутривидовое поведение, из-за чего в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками.

"Забирайте щенка в возрасте 2,5–3 месяцев. Это будет наилучшим возрастом для начала самостоятельной жизни", — отметил кинолог.

Кроме того, Голубев советует дать малышу как можно больше информации о внешнем мире, в противном случае у него могут возникнуть проблемы с дальнейшей коммуникацией. Однако здесь важно не перегнуть палку, ведь щенку нужны периоды покоя, постоянное место обитания, регулярный контакт с владельцем, с которым питомец должен установить прочную социальную связь. Кинолог отметил, что не стоит чрезмерно изолировать щенка после вакцинации и установленного карантина — его можно выносить на улицу на руках, соблюдая предосторожность.

Голубев также назвал ошибочным мнение, что после появления в доме питомец должен спать в одиночестве. Он подчеркнул, что щенок как маленький ребёнок, которому нужна материнская забота, и в первые дни жизни в новом доме он не сможет и не захочет быть ночью один. Кроме того, необходимо показать ему, что место для сна и отдыха безопасное и предназначено для него. Кинолог также пояснил, что хозяин должен условно разделить для собаки территорию жилища — питомец должен понимать, где находится лежанка или клетка, что кормят обычно на кухне, а совместные игры происходят, например, в гостиной.

"Животному важно понимать, в какой момент вы собираетесь гулять: достаёте привычные ботинки, собачий поводок, подзываете одной и той же командой. Ритуалы успокаивают собаку, многократно повторенный процесс быстро запоминается животным и убирает лишний стресс. Важно, чтобы данные ритуалы вводили хозяева, а не собака. В противном случае вы можете оказаться в ситуации, что питомец будет диктовать вам, когда его необходимо кормить и выгуливать, мешая привычному укладу жизни", — добавил Голубев.

Кинолог также подчеркнул, что важно хвалить собаку. Демонстрируя одобрение, хозяин даёт понять псу, какой линии поведения нужно придерживаться.

"Без таких взаимоотношений невозможно обучать и воспитывать собаку. Когда вы хвалите за любое правильное действие, собака старается это повторить, реже ошибается и убеждается в том, что хозяин её любит", — заключил Голубев.