15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками
Забот у мам-собак ну очень много. Неудивительно: первые недели после рождения их малыши не способны ни на что, кроме как поесть, поспать и сходить в туалет. Так что мохнатым мамочкам приходится серьёзно постараться, чтобы их малявки чувствовали себя хорошо. Но, несмотря на трудности, они не унывают. В подборке ниже — 15 довольных морд, которые познали чудо материнства.
"В безопасности у мамы"
"Мамаша Элли попала к нам домой из приюта с целым набором "пробников" лабрадоров"
"Сегодня у Лиззи на свет появились две дочурки-принцессы"
Фото © Facebook / marina.brito.39
"Наша приёмная мама Элли интересуется, можно ли оформить возврат на этот выводок"
"Все мои"
Фото © Instagram / dog_appledore
"Сколько щенков мне нужно для счастья? Столько"
Фото © Reddit / Quiraily1
"На прошлой неделе она родила восемь малышей в приюте. Прошлой ночью она получила свою комнату с собственной кроватью и кучей обнимашек!"
Фото © Reddit / sfreeman8875
"Когда Равиоли увидела своих щенков в первый раз"
Фото © Reddit / figuringout25
"Только посмотри, что мы натворили"
Фото © Reddit / BlackBox8995
"Гордая мамочка"
Фото © Reddit / aussiesdoingthings
"Эта мама-собака утешает своего щенка в его первый день в роли полицейской собаки"
Фото © Reddit / aww
"Ужин!"
Фото © Reddit / all_u_need_is_luv
"Такой счастливой я нашу девочку ещё не видела"
Фото © Reddit / anapaulagrillophotographer
"Что ОНИ тут делают?"
Фото © Reddit / Sabby
"Не совсем то, чего мы ожидали. Вчера родила наша собака, которую мы взяли в приюте. Мать-одиночка"
Фото © Reddit / katendy
Очаровательные фотографии в подборке — лишь крохотная часть от огромного количества снимков, на которых запечатлены мохнатые мамочки. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-animals
На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней
вчера в 15:35
Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста
17 июня, 13:33
Бездомный пёс потерял зрение, но обрёл поводыря, дружба с которым обошла все законы природы
13 июня, 10:02
Комментариев: 0