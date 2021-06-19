15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками

"В безопасности у мамы"

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"Мамаша Элли попала к нам домой из приюта с целым набором "пробников" лабрадоров"

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"Сегодня у Лиззи на свет появились две дочурки-принцессы"

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"Наша приёмная мама Элли интересуется, можно ли оформить возврат на этот выводок"

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"Все мои"

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"Сколько щенков мне нужно для счастья? Столько"

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"На прошлой неделе она родила восемь малышей в приюте. Прошлой ночью она получила свою комнату с собственной кроватью и кучей обнимашек!"

Фото © Reddit / sfreeman8875

"Когда Равиоли увидела своих щенков в первый раз"

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"Только посмотри, что мы натворили"

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"Гордая мамочка"

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"Эта мама-собака утешает своего щенка в его первый день в роли полицейской собаки"

Фото © Reddit / aww

"Ужин!"

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"Такой счастливой я нашу девочку ещё не видела"

Фото © Reddit / anapaulagrillophotographer

"Что ОНИ тут делают?"

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"Не совсем то, чего мы ожидали. Вчера родила наша собака, которую мы взяли в приюте. Мать-одиночка"

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Очаровательные фотографии в подборке — лишь крохотная часть от огромного количества снимков, на которых запечатлены мохнатые мамочки. Ещё больше — в материале Bored Panda.