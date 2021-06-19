НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками

Забот у мам-собак ну очень много. Неудивительно: первые недели после рождения их малыши не способны ни на что, кроме как поесть, поспать и сходить в туалет. Так что мохнатым мамочкам приходится серьёзно постараться, чтобы их малявки чувствовали себя хорошо. Но, несмотря на трудности, они не унывают. В подборке ниже — 15 довольных морд, которые познали чудо материнства.

19 июня, 14:00

Фото © Reddit / YoungCasanovaaa

"В безопасности у мамы"

Фото © Reddit / YoungCasanovaaa

Фото © Reddit / YoungCasanovaaa

"Мамаша Элли попала к нам домой из приюта с целым набором "пробников" лабрадоров"

Фото © Reddit / DisgruntledPlebian

Фото © Reddit / DisgruntledPlebian

"Сегодня у Лиззи на свет появились две дочурки-принцессы"

Фото © Facebook / marina.brito.39

Фото © Facebook / marina.brito.39

"Наша приёмная мама Элли интересуется, можно ли оформить возврат на этот выводок"

Фото © Reddit / DisgruntledPlebian

Фото © Reddit / DisgruntledPlebian

"Все мои"

Фото © Instagram / dog_appledore

Фото © Instagram / dog_appledore

"Сколько щенков мне нужно для счастья? Столько"

Фото © Reddit / Quiraily1

Фото © Reddit / Quiraily1

"На прошлой неделе она родила восемь малышей в приюте. Прошлой ночью она получила свою комнату с собственной кроватью и кучей обнимашек!"

Фото © Reddit / sfreeman8875

Фото © Reddit / sfreeman8875

"Когда Равиоли увидела своих щенков в первый раз"

Фото © Reddit / figuringout25

Фото © Reddit / figuringout25

"Только посмотри, что мы натворили"

Фото © Reddit / BlackBox8995

Фото © Reddit / BlackBox8995

"Гордая мамочка"

Фото © Reddit / aussiesdoingthings

Фото © Reddit / aussiesdoingthings

"Эта мама-собака утешает своего щенка в его первый день в роли полицейской собаки"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Ужин!"

Фото © Reddit / all_u_need_is_luv

Фото © Reddit / all_u_need_is_luv

"Такой счастливой я нашу девочку ещё не видела"

Фото © Reddit / anapaulagrillophotographer

Фото © Reddit / anapaulagrillophotographer

"Что ОНИ тут делают?"

Фото © Reddit / Sabby

Фото © Reddit / Sabby

"Не совсем то, чего мы ожидали. Вчера родила наша собака, которую мы взяли в приюте. Мать-одиночка"

Фото © Reddit / katendy

Фото © Reddit / katendy

Очаровательные фотографии в подборке — лишь крохотная часть от огромного количества снимков, на которых запечатлены мохнатые мамочки. Ещё больше — в материале Bored Panda.

Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото

Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бездомный пёс потерял зрение, но обрёл поводыря, дружба с которым обошла все законы природы

13 июня, 10:02

На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней

вчера в 15:35

Девушка показала, как изменился её муж за время отношений, и ему советуют бежать куда подальше

сегодня в 13:00

В Москве горит склад пиротехники, в небе взрываются фейерверки

сегодня в 15:08

Цеповяза из банды Цапков и его экс-жену заподозрили в убийстве главы Кущёвского района

сегодня в 14:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1