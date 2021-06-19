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Губернаторы рассказали Лайфу о ситуации с ковидом в Новгородской и Московской областях

В новгородских ресторанах не планируется создание зон для привитых граждан, но будет рекомендовано активнее работать на летних верандах.

19 июня, 13:41

Губернаторы Подмосковья и Новгородской области рассказали Лайфу о ситуации с ковидом в регионах. Видео © LIFE

В Подмосковье и Новгородской области планируется стимулировать население к вакцинации. Об этом в беседе с Лайфом сообщили губернаторы регионов Андрей Воробьёв и Андрей Никитин.

"Мы делаем всё, чтобы люди сделали прививку. И очень благодарны. Всё очень отзывчиво. Если раньше было сопротивление, то сегодня всё идёт очень хорошими темпами", — указал глава Московской области.

Отвечая на вопрос об ограничении плановой медпомощи непривитым жителям Подмосковья, Воробьёв отметил, что власти региона будут делать всё, чтобы поддержка населению оказывалась.

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Как рассказал Лайфу глава Новгородской области Андрей Никитин, рестораторам была дана рекомендация активнее работать на открытом воздухе, на верандах.

"У нас их (ресторанов. — Прим. Лайфа) не так много. Такой проблемы нет. Мы скорее будем рекомендовать нашим рестораторам активнее работать на открытом воздухе, меньше в помещениях", — объяснил Никитин.

Никитин подчеркнул, что в регионе также будут стимулировать вакцинацию населения посредством "чего-то позитивного" по примеру розыгрыша автомобилей. Область не испытывает проблем с количеством препаратов, хотя ситуация тревожная и фиксируется рост заболевших. Решение об обязательной вакцинации будет приниматься после консультаций с главным санитарным врачом региона.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита столицы первых зон, свободных от коронавируса. Эксперимент стартует уже 19 июня. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет. В Кремле в ответ на вопрос о создании таких зон напомнили об ужасах коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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