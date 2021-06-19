Губернаторы рассказали Лайфу о ситуации с ковидом в Новгородской и Московской областях

Губернаторы Подмосковья и Новгородской области рассказали Лайфу о ситуации с ковидом в регионах. Видео © LIFE

В Подмосковье и Новгородской области планируется стимулировать население к вакцинации. Об этом в беседе с Лайфом сообщили губернаторы регионов Андрей Воробьёв и Андрей Никитин.

"Мы делаем всё, чтобы люди сделали прививку. И очень благодарны. Всё очень отзывчиво. Если раньше было сопротивление, то сегодня всё идёт очень хорошими темпами", — указал глава Московской области.

Отвечая на вопрос об ограничении плановой медпомощи непривитым жителям Подмосковья, Воробьёв отметил, что власти региона будут делать всё, чтобы поддержка населению оказывалась.

Как рассказал Лайфу глава Новгородской области Андрей Никитин, рестораторам была дана рекомендация активнее работать на открытом воздухе, на верандах.

"У нас их (ресторанов. — Прим. Лайфа) не так много. Такой проблемы нет. Мы скорее будем рекомендовать нашим рестораторам активнее работать на открытом воздухе, меньше в помещениях", — объяснил Никитин.