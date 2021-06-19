Губернаторы рассказали Лайфу о ситуации с ковидом в Новгородской и Московской областях
В новгородских ресторанах не планируется создание зон для привитых граждан, но будет рекомендовано активнее работать на летних верандах.
Губернаторы Подмосковья и Новгородской области рассказали Лайфу о ситуации с ковидом в регионах. Видео © LIFE
В Подмосковье и Новгородской области планируется стимулировать население к вакцинации. Об этом в беседе с Лайфом сообщили губернаторы регионов Андрей Воробьёв и Андрей Никитин.
"Мы делаем всё, чтобы люди сделали прививку. И очень благодарны. Всё очень отзывчиво. Если раньше было сопротивление, то сегодня всё идёт очень хорошими темпами", — указал глава Московской области.
Отвечая на вопрос об ограничении плановой медпомощи непривитым жителям Подмосковья, Воробьёв отметил, что власти региона будут делать всё, чтобы поддержка населению оказывалась.
"Готовимся и мобилизуемся": Самарский губернатор рассказал Лайфу об ограничительных мерах по коронавирусу в регионе
Как рассказал Лайфу глава Новгородской области Андрей Никитин, рестораторам была дана рекомендация активнее работать на открытом воздухе, на верандах.
"У нас их (ресторанов. — Прим. Лайфа) не так много. Такой проблемы нет. Мы скорее будем рекомендовать нашим рестораторам активнее работать на открытом воздухе, меньше в помещениях", — объяснил Никитин.
Никитин подчеркнул, что в регионе также будут стимулировать вакцинацию населения посредством "чего-то позитивного" по примеру розыгрыша автомобилей. Область не испытывает проблем с количеством препаратов, хотя ситуация тревожная и фиксируется рост заболевших. Решение об обязательной вакцинации будет приниматься после консультаций с главным санитарным врачом региона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита столицы первых зон, свободных от коронавируса. Эксперимент стартует уже 19 июня. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет. В Кремле в ответ на вопрос о создании таких зон напомнили об ужасах коронавируса.
Лента новостей
Медведев заявил о необходимости утвердить предвыборную программу "Единой России" в августе
сегодня в 13:28
Путин: Регионам нужно проводить ответственную финансовую политику
сегодня в 13:25
"Вопрос элементарного гуманизма": Медведев заявил, что подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека
сегодня в 13:16
Комментариев: 0