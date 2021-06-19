Теннисистка Касаткина пробилась в полуфинал на турнире в Бирмингеме
За право сыграть в решающем матче соревнований Viking Classic Birmingham россиянка поборется с американкой Коко Вандевеге.
Фото © PA / TASS
Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в английском Бирмингеме победила Терезу Мартинцову из Чехии со счётом 6:4, 2:6, 6:0. Соревнования Viking Classic Birmingham проходят на травяном покрытии.
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время россиянка исполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, отдав сопернице четыре свои подачи.
В полуфинале Касаткина сыграет с американкой Коко Вандевеге. Встреча состоится в субботу вечером.
Российская теннисистка является 35-й ракеткой мира, её наивысшая позиция в рейтинге — десятая. В активе 24-летней спортсменки четыре титула на турнирах WTA.
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