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Теннисистка Касаткина пробилась в полуфинал на турнире в Бирмингеме

За право сыграть в решающем матче соревнований Viking Classic Birmingham россиянка поборется с американкой Коко Вандевеге.

19 июня, 13:38
<p>Фото © PA / TASS</p>

Фото © PA / TASS

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в английском Бирмингеме победила Терезу Мартинцову из Чехии со счётом 6:4, 2:6, 6:0. Соревнования Viking Classic Birmingham проходят на травяном покрытии.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время россиянка исполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, отдав сопернице четыре свои подачи.

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В полуфинале Касаткина сыграет с американкой Коко Вандевеге. Встреча состоится в субботу вечером.

Российская теннисистка является 35-й ракеткой мира, её наивысшая позиция в рейтинге — десятая. В активе 24-летней спортсменки четыре титула на турнирах WTA.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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