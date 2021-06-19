Теннисистка Касаткина пробилась в полуфинал на турнире в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в английском Бирмингеме победила Терезу Мартинцову из Чехии со счётом 6:4, 2:6, 6:0. Соревнования Viking Classic Birmingham проходят на травяном покрытии.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время россиянка исполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, отдав сопернице четыре свои подачи.

В полуфинале Касаткина сыграет с американкой Коко Вандевеге. Встреча состоится в субботу вечером.