Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Галле

Встреча Рублёва и Кольшрайбера продолжалась 1 час 21 минуту. За это время россиянин исполнил девять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом он реализовал два брейк-пойнта из трёх и выиграл все свои подачи.