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Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Галле

Его следующим соперником на соревнованиях будет победитель матча между Николозом Басилашвили из Грузии и южноафриканцем Ллойдом Харрисом.

18 июня, 11:08
<p>Фото © www.imago-images.de / TASS </p>

Фото © www.imago-images.de / TASS

Российский теннисист Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в немецком городе Галле победил хозяина корта Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Призовой фонд соревнований, проходящих на травяном покрытии, составляет 1,3 миллиона евро.

Встреча Рублёва и Кольшрайбера продолжалась 1 час 21 минуту. За это время россиянин исполнил девять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом он реализовал два брейк-пойнта из трёх и выиграл все свои подачи.

Следующим соперником Рублёва будет победитель матча между Николозом Басилашвили из Грузии и южноафриканцем Ллойдом Харрисом. Полуфинал запланирован на субботу, 19 июня.

Россиянин Рублёв сенсационно проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"

Россиянин Рублёв сенсационно проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"

Российский теннисист занимает седьмое место в рейтинге АТР. При любом исходе турнира в Галле его позиция не изменится.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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