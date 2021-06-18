Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Галле
Его следующим соперником на соревнованиях будет победитель матча между Николозом Басилашвили из Грузии и южноафриканцем Ллойдом Харрисом.
Фото © www.imago-images.de / TASS
Российский теннисист Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в немецком городе Галле победил хозяина корта Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Призовой фонд соревнований, проходящих на травяном покрытии, составляет 1,3 миллиона евро.
Встреча Рублёва и Кольшрайбера продолжалась 1 час 21 минуту. За это время россиянин исполнил девять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом он реализовал два брейк-пойнта из трёх и выиграл все свои подачи.
Следующим соперником Рублёва будет победитель матча между Николозом Басилашвили из Грузии и южноафриканцем Ллойдом Харрисом. Полуфинал запланирован на субботу, 19 июня.
Российский теннисист занимает седьмое место в рейтинге АТР. При любом исходе турнира в Галле его позиция не изменится.
Комментариев: 0