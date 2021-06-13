Новак Джокович победил обидчика Медведева и выиграл "Ролан Гаррос"
В полуфинале он сумел переиграть "короля грунта" испанца Рафаэля Надаля.
Фото © AP/TASS
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финальном матче грека Стефаноса Циципаса.
Встреча прошла по всем канонам решающего матча: борьба растянулась на пять сетов, а сама игра длилась более четырёх часов. В итоге Джокович одержал победу со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Король грунта повержен: Джокович в четырёхчасовом триллере обыграл Надаля и вышел в финал "Ролан Гаррос"
Добавим, что Джокович в полуфинале обыграл "короля грунта" Рафаэля Надаля, а Циципас по ходу турнира переиграл россиянина Даниила Медведева.
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