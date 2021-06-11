Король грунта повержен: Джокович в четырёхчасовом триллере обыграл Надаля и вышел в финал "Ролан Гаррос"
В решающем поединке серб сразится с греком Стефаносом Циципасом, который выбил из турнира россиянина Даниила Медведева.
Фото © ТАСС / EPA
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос", одолев в полуфинале испанца Рафаэля Надаля, которого называют "королём грунта" благодаря его 13 победам на этом турнире. Встреча продолжалась более четырёх часов и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу первой ракетки мира.
Absolutely ridiculous 🤯— ATP Tour (@atptour) June 11, 2021
🎥: @rolandgarros | @DjokerNole pic.twitter.com/dPTWY37zdv
Стоит особо отметить, что это был 58-й матч Джоковича и Надаля, после него счёт личных встреч стал 30–28 в пользу серба. В решающем матче Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который впервые дошёл до финала турнира Большого шлема. В полуфинале греческий теннисист обыграл немца Александра Зверева, а в четвертьфинале был сильнее россиянина Даниила Медведева.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира "Ролан Гаррос" победила представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. 29-летняя спортсменка из РФ впервые в карьере сыграет в решающем матче в турнире Большого шлема. В финальном матче, который запланирован на 12 июня, Павлюченкова сразится с чешкой Барборой Крейчиковой.
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