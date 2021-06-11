Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос", одолев в полуфинале испанца Рафаэля Надаля, которого называют "королём грунта" благодаря его 13 победам на этом турнире. Встреча продолжалась более четырёх часов и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу первой ракетки мира.

Стоит особо отметить, что это был 58-й матч Джоковича и Надаля, после него счёт личных встреч стал 30–28 в пользу серба. В решающем матче Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который впервые дошёл до финала турнира Большого шлема. В полуфинале греческий теннисист обыграл немца Александра Зверева, а в четвертьфинале был сильнее россиянина Даниила Медведева.