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Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос"

29-летняя россиянка впервые в карьере сыграет в решающем матче на турнире Большого шлема.

10 июня, 14:51
<p>Фото © EPA / CAROLINE BLUMBERG / ТАСС</p>

Фото © EPA / CAROLINE BLUMBERG / ТАСС

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира "Ролан Гаррос" победила представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В финале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и чешкой Барборой Крейчиковой. Решающая встреча турнира состоится в субботу, 12 июня. Для 29-летней спортсменки этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Веснина и Карацев уступили в финале "Ролан Гаррос" в миксте

Веснина и Карацев уступили в финале "Ролан Гаррос" в миксте

Ранее россияне Елена Веснина и Аслан Карацев в финале смешанного разряда (микста) на "Ролан Гаррос" проиграли американо-британской паре Дезайр Кравчик — Джо Солсбери со счётом 6:2, 4:6, 0:1 (5:10).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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