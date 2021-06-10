Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос"

В финале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и чешкой Барборой Крейчиковой. Решающая встреча турнира состоится в субботу, 12 июня. Для 29-летней спортсменки этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.