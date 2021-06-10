Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос"
29-летняя россиянка впервые в карьере сыграет в решающем матче на турнире Большого шлема.
Фото © EPA / CAROLINE BLUMBERG / ТАСС
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира "Ролан Гаррос" победила представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
В финале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и чешкой Барборой Крейчиковой. Решающая встреча турнира состоится в субботу, 12 июня. Для 29-летней спортсменки этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.
Ранее россияне Елена Веснина и Аслан Карацев в финале смешанного разряда (микста) на "Ролан Гаррос" проиграли американо-британской паре Дезайр Кравчик — Джо Солсбери со счётом 6:2, 4:6, 0:1 (5:10).
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