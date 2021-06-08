НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Павлюченкова впервые вышла в полуфинал на турнире Большого шлема

Следующей соперницей россиянки на "Ролан Гаррос" будет Тамара Зиданшек из Словении

8 июня, 15:41
<p>Фото © EPA / CAROLINE BLUMBERG / ТАСС</p>

Фото © EPA / CAROLINE BLUMBERG / ТАСС

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира "Ролан Гаррос" победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.

За это время россиянка, посеянная на парижском турнире под номером 31, исполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. При этом она отдала сопернице, занимающей 22-е место в рейтинге WTA, три свои подачи.

В полуфинале Павлюченкова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек, одолевшей Паулу Бадосу из Испании (7:5, 4:6, 8:6). Встреча состоится в четверг, 10 июня. Для россиянки этот полуфинал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Ранее в первом круге Павлюченкова одолела Кристину Макхейл из США (6:4, 6:0), во втором — представительницу Австралии Айлу Томлянович (6:2, 6:3), в третьем — четвёртую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии (6:4, 2:6, 6:0), в четвёртом — её соотечественницу Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 6:2).

Павлюченкова впервые за десять лет вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Павлюченкова впервые за десять лет вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

В смешанном разряде в финал турнира "Ролан Гаррос" пробились россияне Елена Веснина и Аслан Карацев. Они со счётом 6:4, 6:1 победили Деми Схурс и Уэсли Колхофа из Нидерландов. В решающем матче наши теннисисты сыграют с американо-британской парой Дезире Кравчик / Джо Солсбери.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины с силуэтом Крыма

сегодня в 15:18

Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

6 июня, 15:43

Кукуян занял первое место в рейтинге судей чемпионата России

сегодня в 14:54

Жириновский предложил Украине поменять форму сборной, добавив на майки серп и молот

сегодня в 16:03

"Давай ты в меня тоже выстрелишь, чтобы не было обидно?": Опубликовано видео с телефона подростков, выдумавших незнакомца с пневматикой

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1