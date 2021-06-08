Джокович, подвинься! Российский теннисист может впервые за 20 лет стать лучшим в мире

Российский теннисист Даниил Медведев может уже на следующей неделе сместить серба Новака Джоковича с его трона и стать первой ракеткой мира. Подобный расклад стал более чем реальным в связи с успешным выступлением 25-летнего спортсмена на "Ролан Гаррос", где он уже дошел до четвертьфинала.

Какие существуют варианты

Джокович проигрывает раньше финала, а Медведев становится участником решающего матча на парижском турнире

Медведев побеждает Джоковича в финале

Отношение Медведева к грунту

Мощное выступление россиянина на нынешних соревнованиях стало неожиданностью для всех. Ранее он открыто говорил о ненависти к грунтовым кортам. За всю карьеру россиянин лишь раз добрался до финала на этом покрытии (в 2019 году в Барселоне), а на "Ролан Гаррос" до нынешнего сезона ни разу не проходил дальше первого круга.

2021 год Медведев начал очень сильно. Он помог сборной России победить на командном турнире в Мельбурне, а затем дошел до финала на Australian Open. В марте спортсмен выиграл титул на соревнованиях Open 13 Provence в Марселе и стал второй ракеткой мира, но с началом грунтового сезона его результаты стали предсказуемо падать.

Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло Медведев пропустил из-за коронавируса, в Мадриде выиграл лишь один матч, а в Риме на самом старте уступил Аслану Карацеву. Ничего не предвещало прорыва, но в преддверии "Ролан Гаррос" ситуация начала коренным образом меняться. В ходе тренировок теннисист почувствовал уверенность на грунте.

"Пока что я чувствую себя потрясающе – нет ощущения, что это грунт. Я будто играю на хардовом покрытии, и у меня появились определенные ожидания", — говорил Медведев перед стартом турнира в Париже.

Чудесное преображение

И действительно, у россиянина сразу же пошла игра. Он последовательно одолел представителя Казахстана Александра Бублика, американцев Томми Пола и Райли Опелку, а также Кристиана Гарина из Чили. В общей сложности он пока отдал соперникам только один сет.

В четвертьфинале Медведев сыграет с пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Соперники ранее встречались семь раз, на счету россиянина шесть побед (одна из них на грунте). В случае выхода в полуфинал россиянина, скорее всего, будет ждать матч с шестым номером рейтинга Александром Зверевым, представляющим Германию. По личным встречам Медведев уступает сопернику (4:5), но три последних матча остались за ним.

Надаль может облегчить задачу Медведеву

Помочь нашему теннисисту возглавить рейтинг АТР может "король грунта" Рафаэль Надаль. Скорее всего именно с ним в полуфинале сыграет первая ракетка мира Новак Джокович. В случае поражения серба Медведеву будет достаточно выйти в финал, чтобы стать номером один в мире.

А победить Надаля на его любимом покрытии в пятисетовом формате победить практически невозможно. За всю карьеру он провел на "Ролан Гаррос" 106 матчей и одержал 104 победы, завоевав рекордные 13 титулов. Да, в 2015 году Джоковичу удалось пройти Надаля, но были и семь поражений.

Сейчас знаменитый левша набрал невероятную форму. В его активе две потрясающие серии на "Ролан Гаррос" — 34 выигранных матча подряд и 35 взятых сета кряду.

"Пока Медведев никому никаких шансов не оставляет"

"Разве можно было в 2019 году представить, что Медведев будет каждый раз играть в финале в ходе американской серии турниров на харде? Это казалось невозможным. А сейчас после слабой игры в начале грунтового сезона он действует невероятно мощно! Сегодня его ждет матч с Циципасом. Обидно, что они встречаются так рано, ведь оба заслуживают быть в полуфинале. Еще раз отмечу, что Медведев сейчас очень здорово играет. Я смотрел его матчи, спрашивается, где он был раньше, когда проигрывал достаточно легко. Когда он так разгоняется, остановить его может только чудо", — сказал полуфиналист "Ролан Гаррос"-1989 Андрей Чесноков.

Знаменитый в прошлом теннисист считает, что матч с Циципасом будет равным. Он не согласился с мнением букмекеров, которые отдают предпочтение представителю Греции. По его мнению, Медведеву выгодно, чтобы розыгрыши продолжались как можно дольше, при длительном обмене ударами у него появится хороший шанс на победу.

"Думаю, что у Медведева есть все шансы стать первым в рейтинге. Ведь в случае выхода в полуфинал ему не придется играть ни с Джоковичем, ни с Надалем. К тому же грунтовое покрытие на "Ролан Гаррос" не такое медленное, как на других площадках, оно больше подходит Медведеву. Сейчас он настроился нереально здорово, пока никому никаких шансов не оставляет", — резюмировал победитель семи турниров АТР.

"Будет трудно пройти двух принципиальных соперников подряд"

Продюсер телеканалов Eurosport, теннисный комментатор Максим Янчевский полагает, что Медведеву придется повременить с вступлением на теннисный престол. По его мнению, россиянину будет крайне сложно пробиться в финал "Ролан Гаррос".

"Даниилу будет тяжело пройти и Циципаса, и Зверева на одном турнире. Хотелось бы ошибиться, но эти парни давно показывают на грунте стабильные результаты. Циципас выиграл "Мастерс" в Монте-Карло, Зверев взял мадридский "Мастерс". Для Дани это первый турнир на грунте за долгое время, на котором он добивается результата. Пройти двух принципиальных соперников ему, наверное, будет сложно", — считает Янчевский.

Резкий прогресс Медведева в ходе грунтового сезона комментатор объяснил изменением восприятия теннисистом окружающей действительности.

"Раньше Медведева многое беспокоило, в частности, ему не нравились мячи. Сейчас и мячи хорошие, и покрытие побыстрее. Здесь все сложилось в единый пазл, и ему это действительно сейчас нравится", — отметил продюсер телеканалов Eurosport.

Наследник славы Кафельникова и Сафина

У нашей страны не было первой ракетки мира в мужском теннисе более 20 лет. В 1999 году рейтинг в течение 41 дня возглавлял Евгений Кафельников. В 2000 и 2001 годах на протяжении в общей сложности 153 дней первое место в списке лучших игроков мира занимал Марат Сафин.

Впервые за долгое время у российского тенниса появился реальный шанс исправить эту ситуацию. Дойти до финала будет нелегко, но Медведев уже много раз доказывал, что для него не бывает неразрешимых задач.

Матч против Циципаса пройдет во вторник, начало игры — в 22:00 по московскому времени. Игра состоится на центральном корте "Ролан Гаррос" при искусственном освещении. Из-за коронавирусных ограничений зрители не будут допускаться на трибуны, но поболеть за нашего теннисиста можно будет благодаря трансляции на телеканале Eurosport.