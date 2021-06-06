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Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос"

20-кратный победитель турниров Большого шлема решил поберечь колено перед стартом травяного сезона.

6 июня, 15:14
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от дальнейшей борьбы на "Ролан Гаррос". В понедельник он не выйдет на корт в матче четвёртого круга против итальянца Маттео Берреттини.

"Мы с командой обсудили сложившуюся ситуацию, и я принял решение сняться с турнира. Я должен внимательно прислушиваться с своему организму после двух операций на колене и длительной реабилитации, растянувшейся более чем на год. На пути к полному восстановлению не стоит торопиться. Рад, что провёл в Париже три полноценных матча", — написал Федерер в "Твиттере".

Накануне швейцарец в третьем круге победил немца Доминика Кёпфера в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 39 минут. После её окончания Федерер не исключил, что снимется с турнира, чтобы не рисковать перед Уимблдоном.

В феврале и мае 2020 года Федерер перенёс две операции на левом колене, пропустив остаток сезона. В этом году 39-летний теннисист до "Ролан Гаррос" принял участие лишь в турнирах в Дохе и Женеве, ни разу не пройдя дальше второго круга.

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По количеству выигранных турниров Большого шлема за всю историю Федерер делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем. У обоих теннисистов — по 20 побед на соревнованиях этой категории.

Из-за отказа швейцарца продолжить выступление на "Ролан Гаррос" Берреттини без борьбы прошел в четвертьфинал.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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