Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от дальнейшей борьбы на "Ролан Гаррос". В понедельник он не выйдет на корт в матче четвёртого круга против итальянца Маттео Берреттини.

"Мы с командой обсудили сложившуюся ситуацию, и я принял решение сняться с турнира. Я должен внимательно прислушиваться с своему организму после двух операций на колене и длительной реабилитации, растянувшейся более чем на год. На пути к полному восстановлению не стоит торопиться. Рад, что провёл в Париже три полноценных матча", — написал Федерер в "Твиттере".

Накануне швейцарец в третьем круге победил немца Доминика Кёпфера в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 39 минут. После её окончания Федерер не исключил, что снимется с турнира, чтобы не рисковать перед Уимблдоном.



В феврале и мае 2020 года Федерер перенёс две операции на левом колене, пропустив остаток сезона. В этом году 39-летний теннисист до "Ролан Гаррос" принял участие лишь в турнирах в Дохе и Женеве, ни разу не пройдя дальше второго круга.

По количеству выигранных турниров Большого шлема за всю историю Федерер делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем. У обоих теннисистов — по 20 побед на соревнованиях этой категории.