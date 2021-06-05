Российской теннисистке Сизиковой разрешили покинуть Францию

Французские власти не ввели судебный контроль в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которую освободили из-под стражи в пятницу вечером после 24-часового задержания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянки Фредерика Бело.

"Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В её отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении неё нет серьёзных оснований", — сказал Бело.