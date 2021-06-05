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Российской теннисистке Сизиковой разрешили покинуть Францию

Французская сторона проверила все данные и пришла к выводу, что оснований продлевать содержание спортсменки под стражей нет.

5 июня, 00:43
<p>Яна Сизикова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BmECcdKDjys/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yana_sizikova</a></p>

Яна Сизикова. Фото © Instagram / yana_sizikova

Французские власти не ввели судебный контроль в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которую освободили из-под стражи в пятницу вечером после 24-часового задержания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянки Фредерика Бело.

"Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В её отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении неё нет серьёзных оснований", — сказал Бело.

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Как уточнил адвокат, французская сторона проверила все имеющиеся данные и пришла к выводу, что оснований продлевать содержание спортсменки под стражей нет. Юрист отметил, что целью данного задержания была беседа, а не допрос. По словам Бело, следователи убедились, что ничего серьёзного против россиянки нет.

Напомним, Яну Сизикову задержали в Париже вечером 3 мая по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся в октябре 2020 года. Спортсменка назвала обвинения в свой адрес клеветой. Позже её отпустили из-под стражи.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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