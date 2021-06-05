Российской теннисистке Сизиковой разрешили покинуть Францию
Французская сторона проверила все данные и пришла к выводу, что оснований продлевать содержание спортсменки под стражей нет.
Яна Сизикова. Фото © Instagram / yana_sizikova
Французские власти не ввели судебный контроль в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которую освободили из-под стражи в пятницу вечером после 24-часового задержания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянки Фредерика Бело.
"Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В её отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении неё нет серьёзных оснований", — сказал Бело.
Как уточнил адвокат, французская сторона проверила все имеющиеся данные и пришла к выводу, что оснований продлевать содержание спортсменки под стражей нет. Юрист отметил, что целью данного задержания была беседа, а не допрос. По словам Бело, следователи убедились, что ничего серьёзного против россиянки нет.
Напомним, Яну Сизикову задержали в Париже вечером 3 мая по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся в октябре 2020 года. Спортсменка назвала обвинения в свой адрес клеветой. Позже её отпустили из-под стражи.
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