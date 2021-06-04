Задержанную за "договорной матч" теннисистку Сизикову отпустили из-под стражи
Напомним, её подозревают в участии в "странной" игре на "Ролан Гаррос" осенью 2020 года.
Фото © Instagram / yana_sizikova
Задержанная в Париже российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи, сообщили РИА "Новости" в прокуратуре французской столицы.
"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", — отметил собеседник агентства.
Напомним, Яну Сизикову задержали в Париже вечером 3 мая после того, как она вышла с сеанса массажа по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся в октябре 2020 года. Позже эту информацию подтвердили в посольстве нашей страны.
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