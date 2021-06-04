НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Задержанную за "договорной матч" теннисистку Сизикову отпустили из-под стражи

Напомним, её подозревают в участии в "странной" игре на "Ролан Гаррос" осенью 2020 года.

4 июня, 16:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CFceOuHg5St/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yana_sizikova</a></p>

Фото © Instagram / yana_sizikova

Задержанная в Париже российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи, сообщили РИА "Новости" в прокуратуре французской столицы.

"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", отметил собеседник агентства.

Задержанная теннисистка Сизикова назвала обвинения в свой адрес клеветой

Задержанная теннисистка Сизикова назвала обвинения в свой адрес клеветой

Напомним, Яну Сизикову задержали в Париже вечером 3 мая после того, как она вышла с сеанса массажа по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся в октябре 2020 года. Позже эту информацию подтвердили в посольстве нашей страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Баскетбольные "Химки" пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ

сегодня в 14:39

Задержанная теннисистка Сизикова назвала обвинения в свой адрес клеветой

сегодня в 14:02

"Высоко подняла планку": В Катаре будут ориентироваться на опыт России при проведении ЧМ-2022

сегодня в 13:19

Стал известен размер недостроенного отрезка второй ветки "Северного потока – 2"

сегодня в 17:19

На Украине назвали две страны – виновницы в потере Крыма

сегодня в 17:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1